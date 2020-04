V Dánsku znovu otvárajú niektoré školy a predškolské zariadenia

Kodaň 15. apríla (TASR) - Dánsko od stredy znovu otvára niektoré školy a predškolské zariadenia, ktoré boli z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom mesiac zatvorené, informovala agentúra DPA.



Návrat do škôl sa týka približne 10.000 detí v jasliach, škôlkach a na prvom stupni základných škôl.



Školy musia spĺňať špeciálne požiadavky vrátane zabezpečenia dostatočného priestoru medzi jednotlivými žiakmi. Niektoré školy potrebujú na prípravu viac času a mali by sa otvoriť najneskôr budúci pondelok.



Toto rozhodnutie má podľa DPA zmierniť zaťaženie rodičov, ktorí sa doma starajú o svoje deti a okrem toho vykonávajú svoju prácu.



Mnohí rodičia sú však znepokojení možnými následkami návratu detí do škôl v období, keď je vírus v Dánsku stále prítomný a vo väčšine krajín sveta zostávajú školy zatvorené.



Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok oznámila, že vláda navrhuje rýchlejšie tempo uvoľňovania opatrení, ktoré zaviedla v boji proti koronavírusu.



Frederiksenová rýchlejšie uvoľňovanie opatrení odôvodnila pokračujúcim poklesom počtu novohospitalizovaných pacientov s koronavírusom.



Dánsko od 14. marca uzavrelo pre cudzincov svoje hranice. Znovuotvorenie škôl je podľa DPA prvým krokom krajiny smerom k uvoľneniu opatrení, ktoré boli zavedené na zastavenie šírenia nákazy. Reštaurácie, kaviarne, krčmy, divadlá a ďalšie zariadenia zostávajú zatvorené do 10. mája.



Dánsko v utorok 14. apríla hlásilo 6496 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 299 úmrtí.