V Dánsku znovu otvorili múzea, kiná, divadlá i zoologické záhrady

Kodaň 22. mája (TASR) - V Dánsku mohli vo štvrtok znovu otvoriť múzeá, zoologické záhrady, divadlá, kiná a ďalšie obdobné kultúrne inštitúcie, ktoré boli zatvorené v dôsledku opatrení prijatých pre pandémiu koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Pôvodne bolo ich otvorenie zamýšľané až 8. júna. Kodaň sa však rozhodla umožniť im okamžité otvorenie po stredajšom odobrení v dánskom parlamente a tiež v reakcii na tvrdenia miestnych zdravotných úradov, že šírenie vírusu sa spomalilo.



"Bola to čistá radosť. Konečne môžeme začať," opísal svoje pocity pre dánsku verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu stanicu DR riaditeľ dánskeho prírodovedného múzea Peter Kjargaard. Vyjadril nadšenie z toho, že jeho múzeum bude môcť návštevníkom predviesť novú expozíciu dinosaurov, hoci jej príprava bude trvať ešte aspoň mesiac.



Nie všetky dánske múzeá však otvorili už vo štvrtok. Viaceré avizovali, že návštevníkov začnú prijímať až cez víkend či na budúci týždeň, informuje AFP.



V súlade s dohodou, ktorú v stredu večer dosiahli poslanci dánskeho parlamentu, ostanú hranice krajiny vo všeobecnosti uzavreté. Od začiatku budúceho týždňa však pribudnú výnimky a do Dánska budú môcť prichádzať ľudia s trvalým pobytom v niektorej zo severských krajín a tiež Nemecka, ktorí budú chcieť navštíviť príbuzných a blízkych alebo aj nehnuteľnosť, ktorú v krajine vlastnia.



V Dánsku od 15. mája mohli znovu - po dodržaní prísnych hygienických opatrení a vzájomných odstupov - otvoriť predškolské zariadenia. Do škôl sa od tohto termínu mohli taktiež vrátiť žiaci nižších ročníkov základných škôl, ku ktorým tento týždeň pribudli aj žiaci vyšších ročníkov. Stredné školy by v krajine mali otvoriť už čoskoro.