< sekcia Zahraničie
V dánskych voľbách zvíťazili sociálni demokrati, naznačujú exit polly
Autor TASR,aktualizované
Kodaň 24. marca (TASR) - Sociálni demokrati premiérky Mette Frederiksenovej zvíťazili v utorkových parlamentných voľbách v Dánsku, ukázali dva exit polly po uzavretí volebných miestností. Väčšinu v dánskom parlamente (Folketing) však zrejme nezíska pravicový ani ľavicový blok, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Podľa exit pollov zverejnených verejnoprávnou televíziou DR a stanicou TV2 ľavicový blok získa v 179-člennom parlamente medzi 83 a 86 mandátmi a pravicový medzi 75 a 78 mandátmi. O budúcej vláde by so svojimi 14 mandátmi mohlo rozhodnúť centristické zoskupenie Umiernení ministra zahraničných vecí Larsa Lökkeho Rasmussena.
Frederiksenová vypísala voľby minulý mesiac. Parlament má celkovo 179 poslancov, z nich štyri mandáty pripadajú na dve poloautonómne územia kráľovstva – po dvoch poslancoch volia v Grónsku a na Faerských ostrovoch.
Frederiksenová vedie Dánsko od polovice roka 2019. V súčasnosti je jej strana v koalícii s Rasmussenovými Umiernenými a liberálnou Ľavicou (Venstre), ktorej lídrom je minister obrany Troels Lund Poulsen.
Otázka Grónska, poloautonómneho ostrova pod správou Kodane, v uplynulých mesiacoch zamestnávala vládu najviac a bola tiež dôležitou témou predvolebnej kampane. Frederiksenová v januári varovala, že prípadné zabratie Grónska Spojenými štátmi, ktorým sa Trump opakovane vyhrážal, by mohlo vyústiť do konca Severoatlantickej aliancie.
Situácia v súvislosti s týmto sporom sa však zatiaľ upokojila. Väčšina Dánov sa domnieva, že Grónsko by malo zostať súčasťou kráľovstva.
