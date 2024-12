V Darwine uhynul krokodíl z filmu Krokodíl Dundee

Sydney 24. decembra (TASR) - Austrálsky morský krokodíl, ktorý si "zahral" v úspešnom filme "Krokodíl Dundee", uhynul vo veku 90 rokov. V utorok to potvrdila zoologická záhrada so špecializáciou na plazy Crocosaurus Cove v meste Darwin, TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Päťmetrový krokodíl Burt zomrel "pokojne". "Burtov životný príbeh je príbehom sily, odolnosti a osobnosti tak odvážnej ako samotné Top End (Severné územie v Austrálii)," uvádza vyhlásenie Crocosaurus Cove.



Krokodíla odchytili vo voľnej prírode ešte v 80. rokoch a neskôr sa stal "jedným z najuznávanejších krokodílov na svete". "Burt bol skutočne jediný svojho druhu. Nebol to len krokodíl, bola to sila prírody a pripomienka sily a majestátnosti týchto neuveriteľných tvorov,"



Vo filme "Krokodíl Dundee" si Burt "zahral" v scéne, kde si americká reportérka Sue Charlton (Linda Kozlowski) v rieke ľahkovážne dopĺňa fľašu s vodou. Napadne ju krokodíl, pred ktorým ju zachráni neohrabaný miestny znalec divočiny Mick Dundee (Paul Hogan).



Film sa stal veľmi populárny a zarobil 328 miliónov dolárov, čo z neho urobilo najlepšie zarábajúci austrálsky film. Ďalšie dve pokračovania boli menej úspešné.