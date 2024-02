V Dauhe sa začalo stretnutie o Afganistane, Taliban odmietol účasť

Dauha 19. februára (TASR) - V Katare sa začalo v nedeľu dvojdenné stretnutie predstaviteľov rôznych krajín o Afganistane pod vedením generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Oznámil to hovorca OSN (Organizácie Spojených národov), informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Cieľom stretnutia je podľa OSN rokovať o prístupe k narastajúcej medzinárodnej angažovanosti v Afganistane. Tamojšie vládne hnutie Taliban sa odmietlo na stretnutí zúčastniť, pretože neboli splnené jeho požiadavky. Taliban požadoval, aby bol uznaný ako "jediný oficiálny predstaviteľ Afganistanu" a chcel rokovať s OSN o všetkých záležitostiach na veľmi vysokej úrovni.



Podľa očakávaní sa na stretnutí zúčastnia afganské ženy a predstavitelia afganskej občianskej spoločnosti. Ľudskoprávne skupiny totiž naliehali na OSN, aby boli v centre všetkých rokovaní práva žien.



Bezpečnostná rada OSN prijala v decembri rezolúciu, podľa ktorej mal generálny tajomník OSN vymenovať špeciálneho vyslanca pre Afganistan. Taliban sa však postavil proti tomu s tým, že to nie je potrebné vzhľadom na prítomnosť pomocnej diplomatickej misia OSN v Kábule (UNAMA).



Osobitný koordinátor OSN Feridun Sinirlioglu nedávno v hodnotiacej správe odporučil plán na opätovné začlenenie Afganistanu do medzinárodného ekonomického a politického systému v závislosti od toho, ako Taliban plní medzinárodne záväzky.



Taliban sa vrátil k moci v Afganistane v roku 2021 a odvtedy ignoruje výzvy na vytvorenie "inkluzívnej vlády" a na zaistenie práv žien na vzdelanie a prácu. V dôsledku toho vládu Talibanu v Afganistane oficiálne neuznala nijaká krajina a afganské bankové rezervy na Západe sú zmrazené.