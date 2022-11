V dejisku konferencie COP27 sa konala akcia na podporu ľudských práv

Šarm aš-Šajch 10. novembra (TASR) - V dejisku klimatickej konferencie OSN, ktorá sa koná v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch, sa vo štvrtok ráno uskutočnil tichý protest s cieľom upozorniť na porušovanie ľudských práv na celom svete, najmä však v Egypte.



Ako TASR informuje s odvolaním sa na agentúru AP, demonštranti mali v rukách plagáty s heslom: "Klimatická spravodlivosť bez ľudských práv neexistuje".



Väčšina z účastníkov akcie mala oblečené biele tričká. Mnohí mali zviazané ruky a ústa prekryté látkou, aby upozornili na ťažkú situáciu uväznených aktivistov, a to najmä v Egypte, kde je mnoho prodemokratických aktivistov už roky za mrežami.



"Práve teraz sme solidárni s egyptskými väzňami svedomia," povedala Dipti Bhatnagarová, aktivistka organizácie Friends of the Earth International. Zdôraznila, že na to, aby sa dosiahol "sen o klimatickej spravodlivosti", musia byť rešpektované ľudské práva každého jednotlivca.



Podľa ekologického aktivistu Shamima Navila Nyandu z Tanzánie by ľudské práva mali byť prioritou rozhovorov o klíme. "Ľudské práva musíme zaradiť na prvé miesto. Musíme sa postarať o ľudstvo a (potom) spoločne chrániť planétu," prízvukoval.



Podľa agentúry AP sa v Šarm aš-Šajchu konal vo štvrtok aj protest klimatických aktivistov.



Ich akcia bola namierená proti spoločnostiam vyrábajúcim fosílne palivá a iným znečisťovateľom. Rečníci na proteste obvinili veľkých znečisťovateľov zo zodpovednosti za ničivé udalosti, ako sú záplavy, sucho a stúpajúca hladina morí.