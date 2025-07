V Delfte pracujú na novom vaginálnom zrkadle

Amsterdam 14. júla (TASR) - Zastaraný dizajn nástroja známeho ako vaginálne zrkadlá, používaného pri gynekologických vyšetreniach, by sa mohol po desaťročiach súčasnej praxe zmeniť. Pracujú na tom dve doktorandky z Delftskej univerzity v Holandsku, ktoré chcú, aby vaginálne vyšetrenia boli pre ženy menej nepríjemné a bolestivé.



Ako v pondelok informovala agentúra AFP, na inovácii pracuje Tamara Hovelingová, ktorá je doktorandkou v odbore medicínsky priemyselný dizajn, spolu s Ariadnou Izcara Gualovou študujúcou magisterský program v odbore priemyselný dizajn.



Najčastejšie používaným modelom vaginálnych zrkadiel je kovové zariadenie s rukoväťou, zobákom a skrutkou na nastavenie šírky jeho otvorenia po vniknutí do vagíny. Pre mnohé ženy je jeho zavedenie nepohodlné alebo dokonca bolestivé či spôsobujúce úzkosť.



„Keď sa zľaknete, vaše svaly sa stiahnu a to ešte viac sťažuje ich uvoľnenie a vyšetrenie. Potom sa otvorí zrkadlo, ktoré tlačí na tieto napäté svaly a spôsobuje, že je to ešte bolestivejšie,“ objasnila Hovelingová. Dodala, že preto sa s kolegyňou snažila skúmať tvary, ktoré by mohli byť podobné reprodukčným orgánom - prišli takto na kvet.



Výsledkom ich úvah je prototyp nástroja s názvom Lilium – pomenovaný podľa kvetu ľalie.



„Je navrhnutý s ohľadom na pacientku, a nie na lekára, ale spĺňa jeho potreby pri vyšetrení. Trojstranné otváranie nástroja zabraňuje kolapsu vaginálnych stien, čo umožňuje lepšiu viditeľnosť počas vyšetrení,“ objasnila Izcara Gualová.



Lilium je stále v ranom štádiu vývoja a na zdokonalenie jeho prototypu je potrebné ďalšie ergonomické testovanie a výskum materiálov. Výskumníčky si ešte musia zabezpečiť aj bezpečnostné certifikáty, vykonať skúšky na ľuďoch a získať schválenie od úradov, kým sa nový nástroj dostane na kliniky.



Na financovanie ďalšej fázy projektu doktorandky spustili crowdfundingovú kampaň, ktorá v Holandsku upútala veľkú pozornosť, takže v priebehu dvoch dní sa vyzbieralo 100.000 eur, čo ďaleko prekonalo očakávania.



„Aj to o niečom svedčí. Je to dôkaz, že existujú ľudia, ktorí naozaj chcú zmenu, že tu existuje skutočný problém a že súčasné trhové riešenia nie sú najlepšie,“ uviedla Hovelingová. Dodala, že dostala veľa e-mailov od žien, ktoré sa priznali, že ku gynekológovi nechodia práve pre používanie tohto nástroja: boja sa vyšetrenia, pretože majú traumatickú skúsenosť.



Rakovina krčka maternice je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie štvrtým najčastejším druhom rakoviny u žien, píše TASR. Dá sa zistiť pomocou sterového testu alebo skríningu HPV – oboje sa vykonáva pomocou zrkadla.



AFP dodala, že s finančnými prostriedkami, ktoré umožnia vývoj tohto nového gynekologického nástroja, by sa Lilium mohlo dostať do ordinácií v priebehu piatich rokov.



AFP pripomenula, že jednu z verzií vaginálnych zrkadiel vyvinul pre 180 rokmi americký lekár James Marion Sims. Testoval ich na otrokyniach bez ich súhlasu.