V deň parlamentných volieb v Kazachstane zadržali desiatky ľudí

Alma Ata 10. januára (TASR) - Na protestoch proti konaniu volieb bez účasti opozície bolo v nedeľu v Kazachstane zadržaných niekoľko desiatok ľudí, informovala agentúra AP.



Podľa tlačovej agentúry Akipress bolo v hlavnom meste Alma Ata zadržaných viac ako 30 demonštrantov. Agentúra Interfax uviedla, že bližšie neurčený počet demonštrantov bol zadržaný aj v hlavnom meste Nur Sultan.



V Kazachstane sa v nedeľu konali voľby do dolnej komory parlamentu (mažlis) a do miestnych zastupiteľstiev (maslichat). Svoje právo voliť v nich využilo 63,1 percenta voličov, informovala na tlačovej konferencii tajomníčka Ústrednej volebnej komisie Sabila Mustafinová.



O poslanecké mandáty v dolnej komore parlamentu bojovalo päť politických strán, pričom všetky sú verné vláde, konštatovala AP. Jediná zaregistrovaná opozičná strana v strednej Ázii - Sociálnodemokratická strana - odmietla postaviť svojich kandidátov a voľby bojkotuje.



Parlamentné voľby v Kazachstane sa konajú 18 mesiacov po zvolení Kasym-Žomarta Tokajeva za prezidenta krajiny.



Voliči v nich majú na výber 312 kandidátov z piatich politických strán, ktoré sa do parlamentu dostanú, ak získajú sedem percent hlasov. Agentúra AFP uviedla, že žiadnu z týchto piatich z celkovo šiestich povolených politických strán nemožno považovať za kritickú voči režimu.



Agentúra DPA konštatovala, že podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj tentoraz sa očakáva víťazstvo vládnucej strany Svetlo vlasti (Nur Otan).