V deň výročia výbuchu sa v Bejrúte zrútili časti síl v prístave

Bejrút 4. augusta (TASR) - Ďalšie silá na obilie, poškodené pri mohutnom výbuchu v libanonskom prístave Bejrút v roku 2020, sa vo štvrtok zrútili. Stalo sa to práve počas pochodu tisícok ľudí k silám, kde si chceli pripomenúť druhé výročie katastrofy.



Miestne médiá informovali, že spadli najmenej štyri betónové veže, a to len niekoľko dní po podobnom incidente. Odborníci už niekoľko dní predtým upozorňovali na zvýšené riziko, že silá sa môžu zrútiť každý okamih, lebo zaznamenali nevídaný stupeň ich nakláňania.



Lamá Hášimová (30), ktorá sa zúčastnila na štvrtkovom protestnom pochode, povedala, že incident v nej oživil traumu z výbuchu spred dvoch rokov.



"Po dvoch rokoch vidím ten istý pohľad, takmer z toho istého miesta," uviedla pre AFP a zadržiavala slzy. "Je to traumatizujúce," dodala.



Ťažko poškodené silá sa stali temnou pripomienkou 4. augusta 2020, keď v prístave vybuchli nesprávne uskladnené zásoby dusičnanu amónneho (liadok). Ide o bielu kryštalickú látku používanú ako hnojivo, dezinfekčný prostriedok a vďaka svojim oxidačným vlastnostiam aj pri výrobe výbušnín.



Pri tragédii zahynulo vyše 200 ľudí, viac ako 6000 osôb utrpelo zranenia a vážne poškodené boli celé štvrte Bejrútu. Škody dosiahli miliardy dolárov. Nikto zodpovedný nebol za porušenie bezpečnostných predpisov doteraz potrestaný.



Betónové silá zastavili tlakovú vlnu po výbuchu, zároveň sa však narušila ich statika a vláda preto nariadila v apríli demoláciu síl. Neskôr ju odložili, sčasti aj pre námietky pozostalých obetí, ktorí chceli stavby zachovať ako pamätník.



"Silá sú našou pamäťou," povedala na proteste 60-ročná Wafáa Záhirová, ktorej syn zomrel v prístave počas výbuchu. "Čakáme na pravdu, aby upokojila naše srdcia," dodala.