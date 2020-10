V deviatich francúzskych mestách začal platiť nočný zákaz vychádzania

Paríž 18. októbra (TASR) - Ulice a námestia Paríža a ôsmich francúzskych miest zostali v sobotu večer prázdne, keďže pre asi 20 miliónov Francúzov začal platiť nočný zákaz vychádzania, informovali agentúry Reuters and AFP. Vláda prijala toto opatrenie po alarmujúcom náraste nakazených novým koronavírusom.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý týždeň nariadil nočný zákaz vychádzania od 21.00 h do 06.00 h v mestách, kde bol koronavírus najaktívnejší. Toto opatrenie platí od soboty na obdobie najmenej štyroch týždňov.



Na vykonávanie povolených aktivít potrebujú ľudia osvedčenie, napr. na cestu do a z práce, lekárske ošetrenie, návštevu závislého príbuzného alebo prechádzku so psom.



Tí, ktorí toto opatrenie nedodržia, riskujú pokutu 135 eur, pričom za opakované porušenie hrozí pokuta až do výšky 3750 eur. Dodržiavanie zákazu vychádzania sleduje okolo 12.000 policajtov a žandárov, ktorí sú nasadení na pomoc mestskej polícii.



Vláda obhájila toto opatrenie ako jediný spôsob, ktorý môže zabrániť tzv. lockdownu, v čase, keď sa ukazovatele hodnotiace epidémiu koronavírusu, ako sú úmrtia a hospitalizácie, zhoršujú v celej Európe.



Podľa údajov ministerstva zdravotníctva, počet nových infekcií koronavírusom vo Francúzsku prekročil v sobotu po prvý raz od začiatku epidémie číslo 32.000.