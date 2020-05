V Dháke postavili obrovskú poľnú nemocnicu pre nakazených

Dháka 14. mája (TASR) - V bangladéšskej metropole Dháka postavili za ostatné tri týždne obrovskú poľnú nemocnicu pre pacientov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s tým, že Bangladéš sa takto snaží čeliť narastajúcemu náporu infikovaných.



V tejto krajine na juhu Ázie dosiaľ zaznamenali takmer 18.000 infikovaných a 269 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje. Viacerí kritici však tvrdia, že oficiálne čísla sú výrazne nižšie než skutočný počet nakazených i obetí, a to najmä z dôvodu slabého testovania. Množia sa tiež obavy z výrazného nárastu infikovaných.



Pacientov nakazených koronavírusom dosiaľ ošetrovali len v niekoľkých štátnych nemocniciach. Úrady dúfajú, že nová nemocnica v Dháke im teraz nápor na zdravotníctvo pomôže zmierniť.



Riaditeľ novej nemocnice agentúre AFP v stredu povedal, že dôležité je teraz zaistiť dostatok pracovnej sily. Ak sa to podarí, nemocnica bude podľa jeho slov schopná ponúknuť takýmto pacientom "oveľa lepšie služby".



Na jej sprevádzkovanie je teraz potrebných vyše 4000 zdravotníkov. Nemocnica disponuje 2084 lôžkami a je možné, aby túto kapacitu dokonca viac než zdvojnásobila, a to na 5000 lôžok. Pozemok v rozlohe približne 2,5 milióna kilometrov štvorcových jej poskytla firma Bashundhara Group, jedna z najväčších súkromných spoločností v krajine.



Projektový inžinier objektu uviedol, že ho pri plánovaní tejto stavby inšpirovali provizórne nemocnice, aké pre infikovaných postavili pred časom v stredočínskom meste Wu-chan. Tam koronavírus zaznamenali ešte koncom vlaňajšieho decembra a následne sa odtiaľ rozšíril do zvyšku sveta.



Na stavbe nemocnice v hodnote približne 3,1 milióna eur pracovalo nepretržite - sedem dní v týždni - uplynulé tri týždne celkovo 250 ľudí.