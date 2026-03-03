< sekcia Zahraničie
Ambasádu USA v Rijáde zasiahli drony, Trump hovorí o odvete
Saudskoarabská protivzdušná obrana údajne zachytila štyri drony namierené na diplomatickú štvrť, uviedol pre AFP zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.
Autor TASR
Rijád 3. marca (TASR) - V diplomatickej štvrti Rijádu, kde sídlia zahraničné ambasády a rezidencie zahraničných diplomatov, bolo v utorok počuť hlasné výbuchy a z miesta stúpa dym, uviedli pre agentúru AFP štyria svedkovia. Hovorca saudskoarabského ministerstva obrany oznámil, že dva drony zaútočili na americké veľvyslanectvo. Saudská Arábia bola v uplynulých dňoch terčom iránskych odvetných útokov, píše TASR.
Jeden zo svedkov hlási dva výbuchy, po ktorých sa nad diplomatickou štvrťou dvíhal dym. Agentúra Reuters s odvolaním na tri osoby oboznámené so situáciou informovala, že plamene bolo vidieť pri americkej ambasáde. Podľa ďalšej osoby na mieste vypukol menší požiar.
Hovorca ministerstva obrany oznámil, že americká ambasáda bola napadnutá dvoma dronmi, čo zapríčinilo „obmedzený požiar“.
„Na základe počiatočných informácií bola americká ambasáda v Rijáde napadnutá dvoma dronmi. V dôsledku útoku došlo k obmedzenému požiaru a menším materiálnym škodám na budove,“ uviedol hovorca vo vyhlásení.
Podľa stanice Fox News bola ambasáda v čase útokov prázdna a neboli zaznamenané žiadne zranenia.
Americká ambasáda v Rijáde po tomto incidente vydala bezpečnostné upozornenie, v ktorom odporučila americkým občanom v mestách Dahrán, Džidda a Rijád, aby sa okamžite uchýlili do úkrytov.
Incident sa odohral v čase, keď Irán v reakcii na izraelsko-americkú operáciu útočí na susedné krajiny v Perzskom zálive. Katar v utorok hlásil zachytenie dvoch balistických rakiet namierených na jeho územie.
Washington 3. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené štáty „čoskoro“ podniknú odvetné opatrenia po tom, ako ich veľvyslanectvo v Rijáde v utorok zasiahli dva drony. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Čoskoro zistíte“ ako budú USA reagovať, povedal bez ďalších podrobností Trump pre americkú televíziu NewsNation.
AFP v utorok informovala o výbuchoch v diplomatickej štvrti v hlavnom meste Saudskej Arábie. V tejto štvrti sídlia zahraničné ambasády a rezidencie zahraničných diplomatov. Hovorca saudskoarabského ministerstva obrany následne oznámil, že tamojšiu americkú ambasádu zasiahli dva drony, ktoré zapríčinili menší požiar a materiálne škody.
Americká ambasáda v Rijáde po tomto incidente vydala bezpečnostné upozornenie, v ktorom odporučila americkým občanom v mestách Dahrán, Džidda a Rijád, aby sa okamžite uchýlili do úkrytov.
Obyvatelia Rijádu a tamojší novinári pracujúci pre AFP hlásili aj druhú vlnu výbuchov.
Saudskoarabské ministerstvo obrany medzičasom oznámilo zachytenie a zničenie ôsmich dronov neďaleko miest al-Chardž a Rijád.
K týmto incidentom došlo v čase, keď Irán v reakcii na izraelsko-americkú operáciu podniká útoky na Izrael a americké vojenské objekty v krajinách v Perzskom zálive.
Trump v reakcii na útok na ambasádu USA v Rijáde upozornil na možnú odvetu
