V Dnepropetrovskej oblasti hlásia rozsiahly útok
Rusko naďalej pokračuje v rozsiahlych útokoch na Ukrajinu, a to napriek snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť túto vojnu.
Autor TASR
Kyjev 30. augusta (TASR) - Ruské sily v sobotu skoro ráno podnikli „masívne útoky“ v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti, oznámil tamojší gubernátor Serhij Lysak, ktorý hlási údery v mestách Dnipro a Pavlohrad. Rusko útočilo aj v Záporožskej oblasti, kde zahynula najmenej jedna osoba a ďalších 16 vrátane dvoch detí utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Oblasť je pod masívnym útokom. Počuť explózie,“ napísal Lysak na platforme Telegram a upozornil obyvateľov, aby sa ukryli.
K útoku došlo len niekoľko dní po tom, čo Ukrajina po prvý raz potvrdila, že ruská armáda vstúpila do Dnepropetrovskej oblasti, ktorá bola dosiaľ ušetrená od intenzívnych bojov.
Na rozdiel od Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti Rusko Dnepropetrovskú oblasť neanektovalo a počas tejto vojny sa mu prvýkrát podarilo preniknúť za jej hranice až začiatkom júla, keď jeho jednotky dobyli dedinu Dačne.
Ruské útoky hlásili aj zo Záporožskej oblasti. Záchranná služba na platforme Telegram oznámila, že „v noci podnikol nepriateľ masívne útoky“ v Záporoží.
Tamojší gubernátor Ivan Fedorov tvrdí, že útoky si vyžiadali jednu obeť a 16 zranených. „Ruské útoky zničili súkromné domy, poškodili množstvo zariadení vrátane kaviarní, čerpacích staníc a priemyselných podnikov,“ uviedol gubernátor.
Rusko naďalej pokračuje v rozsiahlych útokoch na Ukrajinu, a to napriek snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť túto vojnu. V noci na štvrtok podniklo útok na Kyjev, pri ktorom zahynulo 23 osôb vrátane detí. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po útoku na ukrajinskú metropolu povedal, že Rusko má „stále záujme“ o diplomaciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, no bude pokračovať v útokoch.
