V Dnipre vyhlásili stredu za deň smútku za 17 obetí ruského útoku

Kyjev 24. júna (TASR) - Útoky, do ktorých ruská armáda v utorok nasadila bezpilotné lietadlá, rakety a delostrelectvo, zabili na Ukrajine najmenej 26 civilistov a viac ako 200 ďalších ich zranili. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom informovala agentúra AP, píše TASR.



Útok balistických rakiet na mesto Dnipro, ku ktorému došlo v utorok okolo poludnia, si vyžiadal životy najmenej 17 ľudí. Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak doplnil, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť. V reakcii na to vyhlásili v Dnipre na stredu deň smútku.



Pri útoku na Dnipro bolo zranených vyše 200 ľudí a vznikli veľké materiálne škody: poškodených je 19 základných a stredných škôl, desať materských škôl, nemocnica, poliklinika, odborná i hudobná škola, ako aj zubná klinika.



Primátor Dnipra Serhij Filatov doplnil, že šťastím bolo, že školy boli v čase útoku zatvorené, keďže sa začali letné prázdniny.



Zasiahnutý však bol aj osobný vlak idúci na trati Odesa - Záporožie, na ktorom tlaková vlna povybíjala okná na vozňoch a cestujúcim spôsobila početné zranenia. Vo vlaku cestovalo okolo 500 osôb, doplnil Filatov.



V neďalekom meste Samar prišli pri útoku ruskej armády dvaja ľudia a ďalších 14 utrpelo zranenia.



Rusko v utorok ostreľovalo aj obytné štvrte a kritickú infraštruktúru na juhu Ukrajiny - v Chersonskej oblasti, pričom podľa šéfa regionálnej vojenskej správy Olexandra Prokudina zabilo štyroch civilistov a najmenej 11 ďalších zranilo.



V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny zabil v pondelok neskoro večer útok bezpilotného lietadla troch civilistov vrátane päťročného chlapca. Šesť ďalších osôb bolo pri tomto útoku zranených. Medzi zranenými sú podľa úradov dve 17-ročné dievčatá a 12-ročný chlapec.



V reakcii na najnovší vývoj na Ukrajine jej prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme Telegram upozornil, že Rusko potrebuje na výrobu svojich balistických rakiet komponenty zo zahraničia, preto vyzval zastaviť toky, prostredníctvom ktorých ich Moskva získava, a uvaliť na Rusko ďalšie sankcie.



Ruské ministerstvo obrany v utorok vo svojej zvodke informovalo, že jednotky protivzdušnej obrany v noci na utorok zostrelili 20 ukrajinských dronov: 14 bolo zostrelených nad Kurskou oblasťou, ktorá hraničí s Ukrajinou, dva ďalšie drony doleteli nad Moskovskú oblasť, kde boli zneškodnené. Jeden z dronov narazil do výškovej budovy na predmestí ruského hlavného mesta, pričom spôsobil požiar na jeho 17. poschodí.



Na dvoch hlavných moskovských letiskách Vnukovo a Šeremetievo bola z preventívnych dôvodov nakrátko zastavená letecká doprava, doplnila AP.