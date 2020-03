V domácej karanténe je už na svete takmer miliarda ľudí

New York 21. marca (TASR) - Takmer miliarda ľudí na celom svete je izolovaná vo svojich domovoch. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP, ktorá pripomína, že novému koronavírusu podľahlo už viac ako 11.000 ľudí, pričom USA prijali karanténne opatrenia, ktoré už predtým zaviedli viaceré európske štáty.



Pandémia koronavírusu zmenila životy ľudí na celej planéte. Došlo k obmedzeniu pohybu, zatvoreniu škôl a milióny ľudí musia pracovať z domu.



Odhadovaných 900 miliónov osôb je teraz izolovaných vo svojich domovoch v 35 krajinách sveta vrátane 600 miliónov ľudí, ktoré musia byť povinne doma na základe vládnych nariadení.



Francúzsko, Taliansko, Španielsko a ďalšie európske krajiny nariadili ľuďom ostať doma a v niektorých prípadoch hrozia pokutami, ak sa takéto opatrenie bude porušovať.



Od soboty platia v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko po dobu najmenej dvoch týždňov drastické obmedzenia voľného pohybu osôb na verejných priestranstvách. Obyvatelia budú môcť svoje bydlisko opustiť iba v prípade vážnych dôvodov, medzi ktoré patrí cesta do práce, nevyhnutné nákupy, návšteva lekára alebo lekárne, pomoc iným či návšteva životného partnera. Povolené sú aj športové aktivity a prechádzky, ale len samostatne alebo v spoločnosti osôb, s ktorými človek žije v jednej domácnosti.



Guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newsom nariadil vo štvrtok všetkým obyvateľom, aby zostali doma a pomohli tak v boji proti pandémii nového koronavírusu. Výnimku pre opustenie príbytku predstavujú napríklad nákupy potravín či iných dôležitých vecí. Podobné nariadenia vydali aj štátoch Illinois a New York.



V Kalifornii, kde žije 40 miliónov ľudí, si koronavírus dosiaľ vyžiadal 19 úmrtí, pričom viac ako 1000 ľudí sa nakazilo.



Vo svete doteraz zaznamenali 271.660 prípadov nákazy koronavírusom, 11.401 osôb jej podľahlo. Nákaza sa rozšírila do viac ako 160 krajín, uviedla agentúra AFP, ktorá zostavila bilanciu z oficiálnych zdrojov k sobotňajšiemu poludniu SEČ.