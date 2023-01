V dome bývalého viceprezidenta Mikea Penca našli utajované dokumenty

New York 24. januára (TASR) - V dome bývalého amerického viceprezidenta Mikea Penca v štáte Indiana sa minulý týždeň našlo niekoľko utajovaných vládnych dokumentov. V utorok o tom informoval jeho právny zástupca. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Ide o malé množstvo dokumentov označených ako tajné, ktoré boli neúmyselne zabalené a dopravené do domu bývalého viceprezidenta na konci jeho funkčného obdobia," vyhlásil Penceov právnik v liste adresovanom americkému Národnému archívu.



V liste sa tiež uvádza, že "Pence si nebol vedomý, že takéto citlivé alebo utajované dokumenty sa v jeho rezidencii nachádzajú". Bývalý viceprezident si podľa svojho právnika uvedomuje "dôležitosť ochrany citlivých dokumentov a je pripravený plne spolupracovať s Národným archívom a vyšetrovateľmi". Pence už dokumenty údajne odovzdal Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI).



Mike Pence však odmieta tvrdenia, že si utajované spisy zobral so sebou z kancelárie po skončení svojho funkčného obdobia ako viceprezident.



Utajované dokumenty sa v minulosti našli aj v domoch exprezidenta Donalda Trumpa či súčasného šéfa Bieleho domu Joea Bidena. Televízia CNN uvádza, že všetky podobné dokumenty musia americkí ústavní činitelia po skončení vo funkcii odovzdať Národnému archívu.