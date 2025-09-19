< sekcia Zahraničie
V dome Nemca v Rakúsku zaistili zbrane, muníciu i nacistické symboly
Pozornosť polície sa na spomenutého Nemca upriamila v súvislosti s jeho príspevkami na sociálnych sieťach o národnosocialistickej ideológii.
Autor TASR
Viedeň 19. septembra (TASR) - Rakúska polícia zaistila pri prehliadke domu Nemca žijúceho na juhovýchode Rakúska dovedna 18 strelných zbraní vrátane tlmičov, 30.000 kusov munície a nacistických symbolov, uviedli v piatok tamojšie policajné zdroje. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
K domovej prehliadke došlo v obci Hitzendorf blízko mesta Graz. Polícia pritom objavila aj bodné zbrane, vlajky s nacistickými insígniami a drogy.
Pozornosť polície sa na spomenutého Nemca upriamila v súvislosti s jeho príspevkami na sociálnych sieťach o národnosocialistickej ideológii, píše DPA.
Keď policajti spolu s predstaviteľmi domácej spravodajskej služby spolkovej krajiny Štajersko vtrhli do domu, 54-ročný podozrivý muž ušiel do neďalekej zalesnenej oblasti, po niekoľkých hodinách sa však vzdal úradom.
Nemca zadržali, vypočúvali a následne prepustili. Hovorca polície pre agentúru DPA spresnil, že boli proti nemu vznesené obvinenia na základe platnej protinacistickej legistalitívy.
Aktuálne prebieha testovanie zaistených zbraní s cieľom zistiť, či boli použiteľné. Polícia však podotkla, že obvinený muž nevlastnil povolenia na ich držbu.
