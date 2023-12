V dome strelca našli policajti výbušné zariadenie, včas ho zneškodnili

Praha 23. decembra (TASR) - Polícia našla v dome strelca z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (UK) v obci Hostouň v stredných Čechách zariadenie pripomínajúce nástražný výbušný systém. V dome bol navyše pustený plyn, takže je pravdepodobné, že ho 24-ročný mladík chcel vyhodiť do vzduchu. Možnej tragédii zabránili policajti a hasiči, informuje v sobotu portál Novinky.cz.



Policajti, hasiči aj záchranári prišli do predmetného domu v Hostouni vo štvrtok, pre údajnú SMS správu, v ktorej sa strelec zveril s tým, že chce spáchať samovraždu.



Po príchode na miesto na podlahe našli ležať bezvládne telo otca v tom čase nezvestného študenta. Na prvý pohľad bolo jasné, že muž zomrel násilnou smrťou. Vedľa jeho tela navyše ležala sekera. Neskôr sa zistilo, že muža niekto zastrelil.



Policajti a hasiči navyše v dome ucítili zápach plynu a objavili podozrivé zariadenie. "V dome, v ktorom bol cítiť plyn, boli umiestnené plynové fľaše a nachádzal sa tu nástražný výbušný systém," potvrdil serveru Novinky.cz policajný hovorca Jan Daněk.



Podľa informácií tohto portálu sa okrem plynových fliaš mali v dome nachádzať aj kanistre s benzínom či fén s časovačom, ktorý sa mal spustiť v určitý čas. Či bolo takto zostrojené zariadenie schopné vybuchnúť, budú policajti ďalej preverovať. Zasahujúcim zložkám sa ho každopádne podarilo včas odpojiť. "Na mieste zasahoval policajný pyrotechnik, ktorý celý systém odpojil a zaistil," dodal Daněk.



Po tom, čo 24-ročný mladík zrejme usmrtil svojho otca a nastražil v dome výbušný systém, sa vydal do Prahy, kde spáchal masovú vraždu. Streľba v budove UK v Prahe je najtragickejším prípadom tohto druhu v dejinách Česka. Vyžiadala si 14 životov. Ďalších 25 ľudí bolo zranených, viacerí vážne. Zomrel aj samotný útočník, ktorý po streľbe spáchal samovraždu.



Medzi jeho ďalšie obete pravdepodobne patrí aj 32-ročný muž a jeho dvojmesačné dieťa, ktorí zomreli po minulotýždňovej streľbe v Klánovickom lese na okraji Prahy. Polícia od vtedy - od minulého piatka - po páchateľovi pátrala, pričom so strelcom z UK ho neskôr spojila balistická skúška, ale aj viacero ďalších dôkazov.



Česko si v sobotu štátnym smútkom pripomína obete štvrtkovej streľby. Štátne vlajky na úradoch a inštitúciách sú spustené na pol žrde spoločne s čiernymi zástavami. Bohoslužby pripomínajúce obete útoku sa konali v mnohých mestách. Napoludnie sa tiež po celej krajine rozozvučali zvony a prebehla aj minúta ticha.