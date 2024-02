V dome v Berlíne, kde žila bývalá členka RAF, našla polícia zbrane

Hanover 29. februára (TASR) - V bytovom dome v Berlíne, v ktorom žije zadržaná bývalá krajne ľavicová teroristka z Frakcie Červenej armády (RAF) Daniela Kletteová, našla polícia zbrane.



Podľa agentúry DPA nález zbraní v sedemposchodovej budove potvrdila hovorkyňa Úradu štátnej kriminálnej polície spolkovej krajiny Dolné Sasko, čím potvrdila medializované informácie.



Kletteovú (65) zatkli v tomto dome v pondelok večer 26. februára. Žila tam pod falošnou identitou. Teraz je vo väzbe.



Policajný vyšetrovateľ informoval, že obyvateľov bytového domu v berlínskej štvrti Kreuzberg popoludní evakuovali pre nález "niečoho nebezpečného".



Krátko po Kletteovej zatknutí bola v Berlíne zadržaná - a neskôr aj prepustená - i ďalšia hľadaná osoba "v tejto vekovej kategórii", dodala polícia. Nie je to však ani jeden z dvoch ďalších hľadaných členov RAF, Burkhard Garweg alebo Ernst-Volker Staub.



Kletteová a jej komplici Garweg a Staub sú obvinení z pokusu o vraždu a zo série ozbrojených lúpeží v rokoch 1999 a 2016. Vyšetrovatelia predpokladajú, že si takto zaobstarávali peniaze na živobytie, preto by tieto činy nemali byť klasifikované ako politicky motivované.



RAF založili v roku 1968 krajne ľavicoví extrémisti Andreas Baader, Gudrun Ensslinová a Ulrike Meinhofová. Preto je tiež známa pod názvom banda Baader-Meinhofová.



RAF organizovala teroristické útoky a únosy v bývalej Nemeckej spolkovej republike najmä v 70. a 80. rokoch. Zamerala sa na popredných podnikateľov a predstaviteľov štátu. Organizácia sa v roku 1998 vyhlásila za rozpustenú a pripisuje sa jej 33 vrážd. RAF to ospravedlňovala cieľom zničiť kapitalistický spoločenský poriadok.