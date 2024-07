V Dominikánskej republike protestujú proti novele trestného zákonníka

Santo Domingo 18. júla (TASR) - Aktivisti v Dominikánskej republike v stredu protestovali proti návrhu nového trestného zákonníka, ktorý má cieľ zachovať úplný zákaz interrupcií v krajine či znížiť tresty za sexuálne násilie v rámci manželstva. Zároveň vypúšťa zmienku o zákaze diskriminácie na základe sexuálnej orientácie. Podľa správy agentúry AP píše TASR.



Aktivisti žiadajú legálne interrupcie v prípade ohrozenia života ženy, ak je tehotenstvo výsledkom znásilnenia alebo incestu, a v prípadoch vývojových chýb plodu nezlučiteľných so životom. Úplný zákaz interrupcií v krajine podľa nich nielen obmedzuje reprodukčné možnosti žien, ale ohrozuje aj ich životy.



Prezident Luis Abinader vlani v máji obhájil svoj mandát na druhé funkčné obdobie. Aktivistom pred voľbami údajne naznačil, že by bol ochotný podporiť dekriminalizáciu interrupcií, ale po víťazstve vo voľbách od toho ustúpil.



Aktivisti vyjadrili obavy aj z ďalších legislatívnych zmien. Návrh vyníma cirkvi z trestnej zodpovednosti, čo by podľa aktivistov mohlo ponechať bez trestu sexuálne zneužívanie alebo pranie špinavých peňazí zo strany náboženských predstaviteľov.



Dominikánska republika je jednou zo štyroch latinskoamerických krajín, ktoré umelé potraty bez výnimiek kriminalizujú. Ženám hrozia za interrupciu dva roky väzenia, zatiaľ čo tresty pre lekárov alebo pôrodné asistentky, ktoré ich vykonávajú, sa pohybujú od piatich do 20 rokov.



Dominikánska republika je jedinou krajinou na svete, ktorá má vo svojom štátnom znaku Bibliu. Oficiálnym mottom je: "Boh, vlasť a sloboda".



Očakáva sa, že parlament schváli novelu trestného zákonníka v najbližších dňoch.