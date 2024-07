V domorodých komunitách v Brazílii sa zvýšil počet vrážd a úmrtí detí

Brazília 23. júla (TASR) - Situácia v oblasti vrážd a úmrtí malých detí v komunitách brazílskych domorodých obyvateľov sa minulý rok zhoršila. V najnovšej štúdii to uvádza Misionárska rada pre domorodé obyvateľstvo (CIMI), ktorá je pridruženou organizáciou brazílskej katolíckej cirkvi. TASR informuje na základe utorkovej správy agentúry AFP.



Správa CIMI uvádza, že v uplynulom roku bolo zavraždených 208 domorodých obyvateľov. Ide o 15-percentný nárast oproti roku 2022. Väčšina obetí zomrela následkom strelných poranení. Organizácia uvádza, že veľké množstvo vrážd súvisí so spormi medzi pôvodnými obyvateľmi a farmármi, ktorí sa rozširujú na územia domorodcov.



CIMI taktiež zaznamenala 1040 úmrtí detí v dôsledku chrípky, infekcií a podvýživy, a to najmä v štátoch Amazonas a Roraima na severozápade krajiny. Ide o 24 percentný nárast oproti roku 2022.



Nárast úmrtí CIMI pripisuje viacerým činiteľom. Upozorňuje na zvyšujúcu sa mieru samovrážd v domorodých komunitách, ako aj nárast úmrtí spojených s nedostatočným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Problémom je aj slabá hygiena a prístup k pitnej vode.



Jedným z činiteľov je aj nárast ťažby nerastných surovín, čo spôsobuje znečistenie riek ťažkým kovmi. Príslušné orgány už v postihnutých regiónoch vyhlásili stav humanitárnej krízy a vyhostili tisíce baníkov, ktorí v oblasti prevádzkovali nelegálnu ťažbu. Problémom je aj klimatická kríza, ktorá spôsobuje dlhotrvajúce suchá a rozsiahle povodne.



Organizácia CIMI tiež kritizovala nedostatočnú kontrolu cudzích zásahov do území, na ktorých žijú pôvodní obyvatelia. Pripomenula aj pomalý pokrok pri vymedzovaní hraníc týchto území. AFP pripomína, že proces demarkácie zablokovala krajne pravicová vláda bývalého prezidenta Jaira Bolsonara.