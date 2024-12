V domove dôchodcov v Mníchove na Štedrý deň horelo, zranilo sa 15 ľudí

Berlín 25. decembra (TASR) - Pätnásť ľudí utrpelo ľahké zranenia pri požiari, ktorý na Štedrý deň vypukol v domove dôchodcov v centre nemeckého mesta Mníchov. V aktualizovanej správe o počte zranených to v stredu uviedol hasičský zbor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Príčina vzniku utorkového požiaru a rozsah škôd sú naďalej nejasné. Z historickej budovy bolo podľa hasičov evakuovaných 60 ľudí ešte predtým, ako sa plamene rozšírili na časť strechy a zvonice.



Na mieste zasahovalo 120 hasičov, ktorí požiar hasili dlho do noci a v procese odstránili plechovú fasádu zvonice. Polícia zase uzavrela okolité ulice.



Niektorých ľudí premiestnili do nezasiahnutej časti domova dôchodcov, ako aj do neďalekej budovy patriacej Technickej univerzite v Mníchove, uviedol hasičský zbor. Zranených, ktorí sa nadýchali dymu, previezli do nemocnice.