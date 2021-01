V Taliansku zomrelo zrejme na otravu plynom päť seniorov

Miláno 16. januára (TASR) - Päť seniorov zomrelo pravdepodobne v dôsledku otravy oxidom uhoľnatým v opatrovateľskom domove neďaleko Ríma. Ďalších sedem ľudí vrátane dvoch zamestnancov zariadenia vo vážnom stave previezli do nemocnice. S odvolaním sa na talianske médiá o tom informovala v sobotu agentúra AP.



Príčinou tragédie v meste Lanuvio bol zrejme únik plynu.



Obyvateľov domova a pracovníkov našiel v bezvedomí v sobotu ráno ich kolega. Podľa úradov mali všetci z nich príznaky spojené s otravou oxidom uhoľnatým.



Všetkých obyvateľov a zamestnancov domova tento týždeň testovali na prítomnosť ochorenia COVID-19 po tom, ako sa nákaza potvrdila u jedného pracovníka. Pozitívny výsledok testu malo deväť seniorov a traja zamestnanci. Infikovaných obyvateľov domova mali v sobotu previesť do špecializovaného zariadenia určeného na liečbu pacientov s koronavírusom.



Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez zápachu, ktorý sa vytvára počas horenia fosílnych palív, ako sú zemný plyn, ropa, drevo alebo uhlie. Plyn je škodlivý, pretože po vdýchnutí v organizme vytláča kyslík z červených krviniek, čo môže vyústiť do vážneho poškodenia viacerých orgánov.



Príznaky otravy oxidom uhoľnatým môžu zahŕňať bolesti hlavy, dýchacie problémy, závraty, nevoľnosť, podráždenie očí, nosa a hrdla. V krajnom prípade môže byť inhalovanie tohto plynu smrteľné.