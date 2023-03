V Donbase utrpel vážne zranenia český dobrovoľník, ošetroval vojakov

Praha/Kyjev 19. marca (TASR) - V ukrajinskom Donbase utrpel vážne zranenia český dobrovoľník, ktorý pomáhal s ošetrovaním vojakov zranených v boji. Informovala o tom organizácia Projekt Phoenix, podľa ktorej českého medika zranil šrapnel, uviedol v nedeľu ráno Český rozhlas.



"Jeden z našich statočných medikov-dobrovoľníkov bol na Donbase zranený šrapnelom. Momentálne je jeho stav stabilizovaný, ale situácia je vážna a nemožno predvídať ďalší vývoj," uviedli na sociálnych sieťach zástupcovia Projektu Phoenix, ktorý pomáha s ošetrovaním vojakov na východoukrajinskom fronte.



Organizácia ubezpečila, že robí všetko pre to, aby sa zranený Čech mohol čoskoro vrátiť do vlasti. Zároveň avizovala, že vzhľadom na citlivosť celej situácie nebude až do odvolania poskytovať ďalšie informácie o stave zraneného. Požiadala tiež médiá, aby rešpektovala jeho súkromie.



Projekt Phoenix sa venuje pomoci v oblastiach ukrajinského konfliktu už približne rok a jej dobrovoľníci pri každej misii riskujú zranenia aj svoje životy. "Sme si plne vedomí rizík, ale aj toho, ako je naša pomoc potrebná," uvádza sa vo vyhlásení projektu zverejnenom v sobotu večer na Facebooku.



Hovorca organizácie v Českej televízii uviedol, že k dobrovoľník bol zasiahnutý delostreleckým šrapnelom, keď sa pokúšal evakuovať zranenú osobu. Podľa hovorcu išlo o dôležitého člena tímu, ktorý len počas posledného výjazdu zachránil 25 ľudí. Jeho zranenia sú relatívne vážneho charakteru.