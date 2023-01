V dôsledku chladného počasia v Afganistane zomrelo už najmenej 78 ľudí

Islamabad 19. januára (TASR) - Afganské radikálne vládne hnutie Taliban vo štvrtok oznámilo, že v dôsledku tuhej zimy zahynulo v krajine za uplynulý týždeň až 78 ľudí. TASR prevzala správu z agentúry AP, podľa ktorej mimoriadne chladné počasie ešte prehĺbilo humanitárnu krízu v Afganistane.



Afganské ministerstvo pre riešenie prírodných katastrof spresnilo, že k úmrtiam došlo od 10. januára. V dôsledku zimy uhynulo aj viac než 75.000 kusov dobytka.



Miestne úrady sa podľa ministerstva pokúšajú doručiť pomoc viac než miliónu obyvateľov, ktorí obzvlášť silne pocítili následky chladného počasia.



Afganistan sa po opätovnom prevzatí moci Talibanom v auguste 2021 dostal do ekonomickej krízy, ktorá milióny tamojších obyvateľov uvrhla do biedy. Po nástupe talibov prestala do krajiny prúdiť veľká časť humanitárnej pomoci zo zahraničia.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) vo štvrtok informoval, že v dôsledku mimoriadne chladného počasia v Afganistane uhynuli tisícky kusov dobytka najmä v v jeho východných, západných a južných provinciách.



Teploty v krajine podľa predpovedí klesnú počas nadchádzajúceho víkendu až na mínus 35 stupňov Celzia. Humanitárne skupiny poskytujú miestnym rodinám pomoc v podobe vykurovania, finančnej hotovosti na nákup palív a teplého oblečenia. Distribúciu pomoci však výrazne sťažilo decembrové nariadenie Talibanu, ktorý pre údajné nedodržiavanie pravidiel obliekania zakázal ženám pracovať v mimovládnych organizáciách.