< sekcia Zahraničie
Požiare v južnej Európe: Hlásia viaceré obete
Grécko, ktoré momentálne zažíva zrejme najhoršie dni v rámci tohtoročnej sezóny lesných požiarov, poslalo pomoc susednému Albánsku a pripojilo sa tak k medzinárodnému úsiliu v boji proti požiarom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid/Ankara/Tirana 13. augusta (TASR) - Požiare na juhu Európy v stredu nabrali na intenzite. V Španielsku, Turecku a Albánsku hlásia minimálne ďalšie tri obete na životoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
V mnohých postihnutých krajinách boli hasičské zdroje po rozsiahlych požiaroch spôsobených niekoľkotýždňovými horúčavami na hrane svojich možností.
Grécko, ktoré momentálne zažíva zrejme najhoršie dni v rámci tohtoročnej sezóny lesných požiarov, poslalo pomoc susednému Albánsku a pripojilo sa tak k medzinárodnému úsiliu v boji proti požiarom.
Pri jednom z požiarov južne od hlavného mesta Tirana zahynul 80-ročný muž, uviedli v stredu tamojšie úrady. Evakuovaní boli obyvatelia štyroch dedín v strednej časti Albánska v blízkosti bývalého armádneho muničného skladu. V južnom okrese Korca, neďaleko gréckych hraníc, boli hlásené aj výbuchy zakopaných delostreleckých granátov z čias druhej svetovej vojny.
Španielsky premiér Pedro Sánchez vyjadril sústrasť po tom, čo v krajine zahynul dobrovoľný hasič pri zásahu v ťažko postihnutom autonómnom spoločenstve Kastília a León, severne od Madridu. Z oblasti evakuovali tisíce ľudí. Vláda zároveň zvýšila úroveň národnej pohotovosti a pripravila dodatočnú podporu pre regionálne orgány, ktoré dohliadajú na viaceré evakuačné operácie a uzávierky diaľnic.
V stredu prišiel o život aj jeden z lesných robotníkov, ktorí zasahovali pri požiari v južnom Turecku. Ministerstvo lesného hospodárstva uviedlo, že robotník zahynul pri nehode hasičského vozidla, pri ktorej utrpeli zranenie ďalší štyria ľudia.
Turecko bojuje s rozsiahlymi lesnými požiarmi od konca júna. Dovedna pri nich zahynulo 18 ľudí, vrátane desiatich dobrovoľných záchranárov a lesných robotníkov, ktorí prišli o život v júli.
Sucho, horúčavy a silný vietor podnecujú v týchto dňoch lesné požiare aj v ďalších európskych krajinách vrátane Portugalska a Čiernej Hory.
V mnohých postihnutých krajinách boli hasičské zdroje po rozsiahlych požiaroch spôsobených niekoľkotýždňovými horúčavami na hrane svojich možností.
Grécko, ktoré momentálne zažíva zrejme najhoršie dni v rámci tohtoročnej sezóny lesných požiarov, poslalo pomoc susednému Albánsku a pripojilo sa tak k medzinárodnému úsiliu v boji proti požiarom.
Pri jednom z požiarov južne od hlavného mesta Tirana zahynul 80-ročný muž, uviedli v stredu tamojšie úrady. Evakuovaní boli obyvatelia štyroch dedín v strednej časti Albánska v blízkosti bývalého armádneho muničného skladu. V južnom okrese Korca, neďaleko gréckych hraníc, boli hlásené aj výbuchy zakopaných delostreleckých granátov z čias druhej svetovej vojny.
Španielsky premiér Pedro Sánchez vyjadril sústrasť po tom, čo v krajine zahynul dobrovoľný hasič pri zásahu v ťažko postihnutom autonómnom spoločenstve Kastília a León, severne od Madridu. Z oblasti evakuovali tisíce ľudí. Vláda zároveň zvýšila úroveň národnej pohotovosti a pripravila dodatočnú podporu pre regionálne orgány, ktoré dohliadajú na viaceré evakuačné operácie a uzávierky diaľnic.
V stredu prišiel o život aj jeden z lesných robotníkov, ktorí zasahovali pri požiari v južnom Turecku. Ministerstvo lesného hospodárstva uviedlo, že robotník zahynul pri nehode hasičského vozidla, pri ktorej utrpeli zranenie ďalší štyria ľudia.
Turecko bojuje s rozsiahlymi lesnými požiarmi od konca júna. Dovedna pri nich zahynulo 18 ľudí, vrátane desiatich dobrovoľných záchranárov a lesných robotníkov, ktorí prišli o život v júli.
Sucho, horúčavy a silný vietor podnecujú v týchto dňoch lesné požiare aj v ďalších európskych krajinách vrátane Portugalska a Čiernej Hory.