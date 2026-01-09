< sekcia Zahraničie
V dôsledku lesných požiarov v štáte Viktória sú traja nezvestní
Zástupca šéfa polície vo Viktórii Bob Hill oznámil, že nezvestnými sú muž, žena a dieťa, ktorých dom v obci Longwood East vo štvrtok poobede zničil požiar.
Canberra 9. januára (TASR) - Traja ľudia boli vyhlásení za nezvestných v dôsledku lesných požiarov v juhoaustrálskom štáte Viktória. Oznámila to v piatok tamojšia polícia, píše TASR podľa správy agentúry DPA.
Zástupca šéfa polície vo Viktórii Bob Hill oznámil, že nezvestnými sú muž, žena a dieťa, ktorých dom v obci Longwood East vo štvrtok poobede zničil požiar. Miestne úrady uvádzajú, že požiare vo Viktórii sú „neuveriteľne dynamické“ a šíria sa viacerými smermi.
Súčasná situácia pripomína prelom rokov 2019 a 2020, kedy v Austrálii zhoreli lesy na ploche zhruba 200.000 štvorcových kilometrov. Podľa štvrtkového vyhlásenia šéfa hasičskej služby štátu Viktória Jasona Heffernana riziko vzniku požiarov dosiahne v niektorých odľahlejších častiach do piatku „katastrofickú“ úroveň.
Premiérka Jacinta Allanová uvádza, že plamene sú nekontrolovateľné, nepredvídateľné a rýchlo sa šíria. „Dnešné podmienky sú najhoršie, aké Viktória zažila za posledné roky. Už bolo stratených niekoľko domov - a naše srdcia sú s komunitami, ktoré táto strata zasiahla,“ uviedla.
Allanová vyzvala ľudí uposlúchnuť evakuačné príkazy. „Tí, čo si myslia, že môžu ostať a brániť sa - nemôžete. Plamene sú príliš rýchle, príliš intenzívne a príliš nepredvídateľné. Zostať znamená vystaviť váš život - a životy iných - riziku,“ dodala.
Austrálsky Meteorologický úrad (BoM) vydal varovanie pred horúčavami, ktoré môžu v niektorých častiach štátu Viktória dosiahnuť až 45 stupňov Celzia.
