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V dôsledku nárastu počtu nehôd zakáže Brusel zdieľané e-kolobežky
Obyvatelia a návštevníci mesta budú môcť naďalej využívať zdieľané elektrické bicykle.
Autor TASR
Brusel 12. júna (TASR) - Prenájom elektrických kolobežiek v Bruseli bude od budúceho roka zakázaný. Belgická metropola sa tak zaradí medzi mestá, ktoré v posledných rokoch pristúpili k obmedzeniu alebo zákazu kolobežiek prenajímaných prostredníctvom mobilných aplikácií. Podobné opatrenia už prijali napríklad Paríž, Madrid či Praha, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Predseda regionálnej vlády Bruselu Boris Dillies objasnil, že k rozhodnutiu zakázať zdieľané kolobežky viedlo úrady „priveľa nehôd, priveľa problémov, priveľa zneužívania“.
Regionálna vláda oznámila, že licencie súčasných prevádzkovateľov služieb, spoločností Bolt a Dott, vypršia na konci tohto roku a nebudú obnovené.
Obyvatelia a návštevníci mesta budú môcť naďalej využívať zdieľané elektrické bicykle.
Rozhodnutie bruselských úradov už medzičasom kritizovali spoločnosti Bolt a Dott, ako aj odborový zväz ACV-CSC. Ten ho označil za „brutálne“ a upozornil, že ohrozuje desiatky pracovných miest, najmä nízkokvalifikovaných pracovníkov.
Zástancovia elektrických kolobežiek ich považujú za ekologický spôsob dopravy, ktorý pomáha zmierňovať dopravné zápchy. Kritici naopak tvrdia, že kolobežky spôsobujú zranenia, prekážajú chodcom a často bývajú odstavené na nevhodných miestach.
Bruselská regionálna vláda uviedla, že zákaz nasleduje po „alarmujúcom“ náraste počtu nehôd: v roku 2025 utrpelo pri nehodách s elektrickými kolobežkami zranenia 666 ľudí, čo predstavovalo medziročný nárast o 26 percent.
Úrady zároveň upozornili, že kolobežky bývajú často nesprávne zaparkované, blokujú verejné priestranstvá a niekedy sa využívajú aj na trestnú činnosť vrátane obchodovania s drogami.
Predseda regionálnej vlády Bruselu Boris Dillies objasnil, že k rozhodnutiu zakázať zdieľané kolobežky viedlo úrady „priveľa nehôd, priveľa problémov, priveľa zneužívania“.
Regionálna vláda oznámila, že licencie súčasných prevádzkovateľov služieb, spoločností Bolt a Dott, vypršia na konci tohto roku a nebudú obnovené.
Obyvatelia a návštevníci mesta budú môcť naďalej využívať zdieľané elektrické bicykle.
Rozhodnutie bruselských úradov už medzičasom kritizovali spoločnosti Bolt a Dott, ako aj odborový zväz ACV-CSC. Ten ho označil za „brutálne“ a upozornil, že ohrozuje desiatky pracovných miest, najmä nízkokvalifikovaných pracovníkov.
Zástancovia elektrických kolobežiek ich považujú za ekologický spôsob dopravy, ktorý pomáha zmierňovať dopravné zápchy. Kritici naopak tvrdia, že kolobežky spôsobujú zranenia, prekážajú chodcom a často bývajú odstavené na nevhodných miestach.
Bruselská regionálna vláda uviedla, že zákaz nasleduje po „alarmujúcom“ náraste počtu nehôd: v roku 2025 utrpelo pri nehodách s elektrickými kolobežkami zranenia 666 ľudí, čo predstavovalo medziročný nárast o 26 percent.
Úrady zároveň upozornili, že kolobežky bývajú často nesprávne zaparkované, blokujú verejné priestranstvá a niekedy sa využívajú aj na trestnú činnosť vrátane obchodovania s drogami.