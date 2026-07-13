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V dôsledku vĺn horúčav zomrelo v Anglicku a Walese 2700 ľudí
Štúdia odhaduje, že v Anglicku a Walese zomrelo približne 550 ľudí v dôsledku horúčav v období 21. - 29. mája, a takmer 2200 ľudí prišlo o život v období 18. - 28. júna.
Autor TASR
Londýn 13. júla (TASR) - Najmenej 2700 ľudí v Anglicku a Walese zomrelo v dôsledku horúčav, ktoré zasiahli Európu v máji a v júni. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Odborníci z univerzity Imperial College London, meteorologického úradu Met Office a London School of Hygiene and Tropical Medicine na vypracovanie svojho odhadu využili údaje o počasí, klimatické modely a štúdie o nadmernej úmrtnosti počas vĺn horúčav.
Štúdia odhaduje, že v Anglicku a Walese zomrelo približne 550 ľudí v dôsledku horúčav v období 21. - 29. mája, a takmer 2200 ľudí prišlo o život v období 18. - 28. júna.
Autori štúdie zdôraznili rolu klimatickej zmeny, z dôvodu ktorej sú vlny horúčav intenzívnejšie a častejšie. Odhadli tiež, že maximálne denné teploty boli o tri až štyri stupne Celzia vyššie, ako by boli bez globálneho otepľovania.
Spojené kráľovstvo a väčšinu Európy zasiahli v máji a júni dve bezprecedentné vlny horúčav, počas ktorých v Anglicku zaznamenali teplotné rekordy 35,1 a 37,7 stupňa Celzia.
„Pre Spojené kráľovstvo a pre všetky časti západnej Európy to boli extrémne vlny horúčav, ktoré sú obzvlášť výnimočné vzhľadom na ich načasovanie a na to, ako skoro v roku k ním došlo,“ uviedol v štúdii predstaviteľ Met Office Mark McCarthy.
Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) v nasledujúcich týždňoch zverejní svoj oficiálny odhad úmrtí spojených s horúčavami, pričom tieto údaje budú založené na záznamoch o úmrtiach z nedávnych vĺn horúčav, objasňuje AFP.
Modely v pondelkovej štúdii „pomáhajú znázorniť mieru rizika spojeného s extrémnymi horúčavami a rastúcu hrozbu, ktorú predstavuje zmena klímy pre naše blaho,“ tvrdí Lea Berrang Fordová z UKHSA.
Správa Výboru pre zmenu klímy (CCC), ktorý je poradným orgánom britskej vlády pre adaptáciu na globálne otepľovanie, minulý rok upozornila, že Spojené kráľovstvo „nie je pripravené“ vyrovnať sa s dôsledkami zmeny klímy.
V správe zverejnenej v máji CCC uviedol, že bez bezodkladného zásahu vlády hrozí, že do roku 2050 bude dochádzať k „pravdepodobnému prehrievaniu“ až 92 percent domácností a krajina bude čeliť akútnemu nedostatku vody. Odporučil, aby vláda stanovila maximálne teplotné limity na pracovisku, a aby investovala do klimatizácie vo verejných budovách, ako sú nemocnice a školy.
Odborníci z univerzity Imperial College London, meteorologického úradu Met Office a London School of Hygiene and Tropical Medicine na vypracovanie svojho odhadu využili údaje o počasí, klimatické modely a štúdie o nadmernej úmrtnosti počas vĺn horúčav.
Štúdia odhaduje, že v Anglicku a Walese zomrelo približne 550 ľudí v dôsledku horúčav v období 21. - 29. mája, a takmer 2200 ľudí prišlo o život v období 18. - 28. júna.
Autori štúdie zdôraznili rolu klimatickej zmeny, z dôvodu ktorej sú vlny horúčav intenzívnejšie a častejšie. Odhadli tiež, že maximálne denné teploty boli o tri až štyri stupne Celzia vyššie, ako by boli bez globálneho otepľovania.
Spojené kráľovstvo a väčšinu Európy zasiahli v máji a júni dve bezprecedentné vlny horúčav, počas ktorých v Anglicku zaznamenali teplotné rekordy 35,1 a 37,7 stupňa Celzia.
„Pre Spojené kráľovstvo a pre všetky časti západnej Európy to boli extrémne vlny horúčav, ktoré sú obzvlášť výnimočné vzhľadom na ich načasovanie a na to, ako skoro v roku k ním došlo,“ uviedol v štúdii predstaviteľ Met Office Mark McCarthy.
Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) v nasledujúcich týždňoch zverejní svoj oficiálny odhad úmrtí spojených s horúčavami, pričom tieto údaje budú založené na záznamoch o úmrtiach z nedávnych vĺn horúčav, objasňuje AFP.
Modely v pondelkovej štúdii „pomáhajú znázorniť mieru rizika spojeného s extrémnymi horúčavami a rastúcu hrozbu, ktorú predstavuje zmena klímy pre naše blaho,“ tvrdí Lea Berrang Fordová z UKHSA.
Správa Výboru pre zmenu klímy (CCC), ktorý je poradným orgánom britskej vlády pre adaptáciu na globálne otepľovanie, minulý rok upozornila, že Spojené kráľovstvo „nie je pripravené“ vyrovnať sa s dôsledkami zmeny klímy.
V správe zverejnenej v máji CCC uviedol, že bez bezodkladného zásahu vlády hrozí, že do roku 2050 bude dochádzať k „pravdepodobnému prehrievaniu“ až 92 percent domácností a krajina bude čeliť akútnemu nedostatku vody. Odporučil, aby vláda stanovila maximálne teplotné limity na pracovisku, a aby investovala do klimatizácie vo verejných budovách, ako sú nemocnice a školy.