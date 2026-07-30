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Štvrtok 30. júl 2026Meniny má Libuša
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V dôsledku nového požiaru v Španielsku evakuovali stovky ľudí

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Na snímke hasiči zasahujú počas lesného požiaru, ktorý sa šíri neďaleko obce Cebreros v provincii Ávila na juhovýchode Španielska. Foto: TASR/AP

Celkovo bolo evakuovaných 11 oblastí a obyvateľom ďalších dvoch úrady nariadili, aby zostali v bezpečí, potvrdili záchranné služby.

Autor TASR
Madrid 30. júla (TASR) - V obci Fermoselle na západe Španielska vypukol v stredu nový požiar, ktorý si vyžiadal evakuáciu viac než 600 ľudí. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie záchranné zložky, píše TASR.

Fermoselle sa nachádza iba pár kilometrov od hranice s Portugalskom. Celkovo bolo evakuovaných 11 oblastí a obyvateľom ďalších dvoch úrady nariadili, aby zostali v bezpečí, potvrdili záchranné služby.

Presný počet hektárov spáleného územia doposiaľ známy nie je, no v regióne už bolo podľa AFP uzavretých niekoľko ciest.

Španielsko v uplynulých dňoch sužovali najmä lesné požiare v okolí hlavného mesta Madrid. Tamojšie úrady vo štvrtok oznámili, že tieto požiare sa už ďalej nešíria a v oblasti nehoria takmer žiadne plamene. V dôsledku pretrvávajúcej vlny horúčav však podľa nich hrozí opätovné vzplanutie požiarov v týchto regiónoch, kde už zhorelo viac než 25.000 hektárov pôdy.
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