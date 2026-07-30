< sekcia Zahraničie
V dôsledku nového požiaru v Španielsku evakuovali stovky ľudí
Celkovo bolo evakuovaných 11 oblastí a obyvateľom ďalších dvoch úrady nariadili, aby zostali v bezpečí, potvrdili záchranné služby.
Autor TASR
Madrid 30. júla (TASR) - V obci Fermoselle na západe Španielska vypukol v stredu nový požiar, ktorý si vyžiadal evakuáciu viac než 600 ľudí. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie záchranné zložky, píše TASR.
Fermoselle sa nachádza iba pár kilometrov od hranice s Portugalskom. Celkovo bolo evakuovaných 11 oblastí a obyvateľom ďalších dvoch úrady nariadili, aby zostali v bezpečí, potvrdili záchranné služby.
Presný počet hektárov spáleného územia doposiaľ známy nie je, no v regióne už bolo podľa AFP uzavretých niekoľko ciest.
Španielsko v uplynulých dňoch sužovali najmä lesné požiare v okolí hlavného mesta Madrid. Tamojšie úrady vo štvrtok oznámili, že tieto požiare sa už ďalej nešíria a v oblasti nehoria takmer žiadne plamene. V dôsledku pretrvávajúcej vlny horúčav však podľa nich hrozí opätovné vzplanutie požiarov v týchto regiónoch, kde už zhorelo viac než 25.000 hektárov pôdy.
Fermoselle sa nachádza iba pár kilometrov od hranice s Portugalskom. Celkovo bolo evakuovaných 11 oblastí a obyvateľom ďalších dvoch úrady nariadili, aby zostali v bezpečí, potvrdili záchranné služby.
Presný počet hektárov spáleného územia doposiaľ známy nie je, no v regióne už bolo podľa AFP uzavretých niekoľko ciest.
Španielsko v uplynulých dňoch sužovali najmä lesné požiare v okolí hlavného mesta Madrid. Tamojšie úrady vo štvrtok oznámili, že tieto požiare sa už ďalej nešíria a v oblasti nehoria takmer žiadne plamene. V dôsledku pretrvávajúcej vlny horúčav však podľa nich hrozí opätovné vzplanutie požiarov v týchto regiónoch, kde už zhorelo viac než 25.000 hektárov pôdy.