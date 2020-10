V dôsledku obmedzení uviazlo v zahraničí takmer 3 milióny ľudí

Ženeva 9. októbra (TASR) - Viac ako 2,7 milióna migrantov, ktorí sa chcú vrátiť do svojich domovských krajín, uviazlo v zahraničí v dôsledku reštrikcií zavedených v boji proti koronavírusovej pandémii. V piatok to uviedla vo svojej správe Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), z ktorej citovala agentúra AFP.



Svet musí aj napriek epidemiologickým obmedzeniam urgentne zintenzívniť spoluprácu s cieľom zaistiť ľuďom bezpečný návrat domov, uviedla IOM v správe. Poukázala, že v dôsledku uzavretia hraníc a cestovných obmedzení uviazol v zahraničí veľký počet migrantov.



Organizácia migrantov uviaznutých v zahraničí definovala ako ľudí, ktorí sa nenachádzajú vo svojej krajine trvalého pobytu a chcú sa vrátiť domov, ale bránia im v tom obmedzenia súvisiace s pandémiou.



Riaditeľ IOM António Vitorino vyzval krajiny, aby urobili viac pre tie takmer tri milióny ľudí, ktorí sa ocitli v neistej situácii.



Podľa jeho slov si táto situácia vyžaduje, aby sa štáty obrátili na svojich susedov i krajiny pôvodu migrantov, pričom vyjadril a presvedčenie, že migrantov je možné vrátiť domov "bezpečným a dôstojným spôsobom aj napriek obmedzeniam na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19".



Výpočet IOM vychádzal z oficiálnych údajov o známych prípadoch migrantov uviaznutých v zahraničí do 13. júla, ktorí potrebujú jedlo, vodu, prístrešie a repatriáciu.



Šlo o sezónnych pracovníkov, osoby s prechodným pobytom a zahraničných študentov, ale aj o migrantov, ktorí vycestovali za lekárskym ošetrením, či námorníkov.



Najviac migrantov (1,26 milióna) uviazlo na Blízkom východe a v severnej Afrike, nasleduje Ázia a Tichomorská oblasť (977.000).



Ďalších 203.000 uviaznutých ľudí evidujú v Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarsku, a 111.000 osôb v Severnej a Strednej Amerike a Karibiku.