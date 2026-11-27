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V dôsledku poruchy sú tisíce domácností na juhu Prahy bez tepla
Porucha sa týka oblastí Sídliště Krč, Zálesí a Lhotka v mestskej časti Praha 4 a Kamýk a Modřany v časti Praha 12.
Autor TASR
Praha 27. novembra (TASR) - V dôsledku havárie potrubia v pražskej mestskej štvrti Krč je od piatkového rána bez tepla a teplej vody celkovo asi 26.000 domácností v mestských častiach Praha 4 a Praha 12. Potrubie by malo byť opravené do piatka večera, informuje TASR podľa serveru iRozhlas.cz.
Porucha sa týka oblastí Sídliště Krč, Zálesí a Lhotka v mestskej časti Praha 4 a Kamýk a Modřany v časti Praha 12.
Pôvodne sa porucha týkala až 29.000 domácností, technikom spoločnosti Pražská teplárenská (PTAS) sa však medzičasom podarilo obnoviť dodávky na sídlisku Novodvorská.
Problém vznikol na križovatke ulíc Zálesí a Štúrova v štvrti Krč, kde stavebníci pracujú v teréne s hustou inžinierskou sieťou. Podľa spoločnosti PTAS tieto práce dodávky tepla a teplej vody neobmedzili. „V nočných hodinách však došlo na hlavnom potrubí k náhlemu zhoršeniu stavu. Aby sme zaistili bezpečnosť prevádzky a predišli väčším škodám pred očakávaným ochladením, museli sme pristúpiť k okamžitej oprave,“ uviedla spoločnosť s tým, že jej technici sú na mieste a pracujú na odstránení poruchy.
Mestská časť Praha 4 má približne 136.000 obyvateľov, zatiaľ čo časť Praha 12 mala podľa Českého štatistického úradu na konci minulého roka asi 60.600 obyvateľov, dodáva server iROZHLAS.cz.
Porucha sa týka oblastí Sídliště Krč, Zálesí a Lhotka v mestskej časti Praha 4 a Kamýk a Modřany v časti Praha 12.
Pôvodne sa porucha týkala až 29.000 domácností, technikom spoločnosti Pražská teplárenská (PTAS) sa však medzičasom podarilo obnoviť dodávky na sídlisku Novodvorská.
Problém vznikol na križovatke ulíc Zálesí a Štúrova v štvrti Krč, kde stavebníci pracujú v teréne s hustou inžinierskou sieťou. Podľa spoločnosti PTAS tieto práce dodávky tepla a teplej vody neobmedzili. „V nočných hodinách však došlo na hlavnom potrubí k náhlemu zhoršeniu stavu. Aby sme zaistili bezpečnosť prevádzky a predišli väčším škodám pred očakávaným ochladením, museli sme pristúpiť k okamžitej oprave,“ uviedla spoločnosť s tým, že jej technici sú na mieste a pracujú na odstránení poruchy.
Mestská časť Praha 4 má približne 136.000 obyvateľov, zatiaľ čo časť Praha 12 mala podľa Českého štatistického úradu na konci minulého roka asi 60.600 obyvateľov, dodáva server iROZHLAS.cz.