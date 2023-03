V dôsledku povodní evakuovali mestečko v austrálskom Queenslande

Canberra 11. marca (TASR) - Austrálske úrady v sobotu evakuujú obyvateľov mestečka Burketown v austrálskom štáte Queensland pre záplavy, ktoré boli vyvolané niekoľkodňovými silnými dažďami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Ide o najhoršiu povodeň, akú kedy v Burketowne zaznamenali. Povodňová voda z rieky presiahla hodnotu 6,78 metra, ktorá bola nameraná v roku 2011, uvádza austrálsky meteorologický úrad.



Toto mestečko ležiace na severe Queenslandu v Carpentarskom zálive bude odstrihnuté od dodávok elektrickej energie a nefunguje tam ani mestský kanalizačný systém, uviedla televízia ABC s odolávaním sa na queenslandskú políciu.



"Nie je bezpečnú tu zostávať," uviedla polícia vo vyhlásení.



Z Burketownu evakuovali do bezpečia už približne polovicu zo 150 obyvateľov.



Záplavy v okolí Burketownu vznikli po asi dvojdňovom daždi. Úhrn zrážok bol v sobotu ráno 65 milimetrov. Meteorológovia aj na sobotu predpovedali prehánky a búrky, no silné lejaky by oblasť už zasiahnuť nemali.