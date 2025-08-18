Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Požiare v Španielsku a Portugalsku si vyžiadali životy dvoch hasičov

Lesný požiar v Španielsku. Foto: TASR/AP

Španielsko vydalo už tretí týždeň výstrahy pred horúčavami, pričom záchranné zložky s podporou špecializovaných vojenských jednotiek bojujú s požiarmi na severozápade a západe krajiny.

Autor TASR
Madrid/Lisabon 18. augusta (TASR) - Na severozápade Španielska zahynul hasič, keď sa jeho vozidlo prevrátilo, oznámili v pondelok tamojšie úrady. Počet obetí lesných požiarov v krajine sa tak zvýšil na štyri, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Hasič a vozidlo boli súčasťou operácií na boj s požiarmi v regióne Kastília a León, oznámila regionálna vláda v príspevku na platforme X. Španielsko zasiahla séria požiarov, ktoré podľa všetkého zapríčinila vlna letných horúčav.

„Z neznámeho dôvodu sa vozidlo priblížilo k násypu a prevrátilo sa, pričom spadlo z prudkého svahu,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Španielsko vydalo už tretí týždeň výstrahy pred horúčavami, pričom záchranné zložky s podporou špecializovaných vojenských jednotiek bojujú s požiarmi na severozápade a západe krajiny. Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch bolo v Španielsku pri požiaroch tento rok zničených už 158.000 hektárov.

V Portugalsku prišiel o život tiež jeden hasič. Požiare si tak v krajine doposiaľ vyžiadali dve obete.

Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa ozrejmil, že požiarnik zahynul v nedeľu pri „tragickej“ nehode na ceste po tom, čo desať dní hasil plamene, ktoré sužujú severnú a centrálnu oblasť krajiny od konca júla.

Po ničivých požiaroch v roku 2017, ktoré si vyžiadali 119 obetí v celej krajine, Portugalsko desaťnásobne zvýšilo investície do prevencie a zdvojnásobilo rozpočet na boj proti lesným požiarom.

Podľa údajov vlády sa následne podarilo znížiť množstvo zničenej pôdy na 54.000 hektárov v rokoch 2018 až 2023. Ide o tretinu pôdy, ktorá zhorela v rokoch 2001 až 2017, píše AFP.
