V dôsledku ruského raketového útoku vzlietli stíhačky v Poľsku

Varšava 23. januára (TASR) - Poľské stíhačky a stíhačky Severoatlantickej aliancie v utorok ráno vzlietli v dôsledku intenzívnej aktivity ruského letectva podnikajúceho útoky na území Ukrajiny. Oznámilo to operačné velenie poľských ozbrojených síl (DORSZ), informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



"Radi by sme informovali, že bola pozorovaná intenzívna aktivita ruského diaľkového letectva spojená so zámerom podniknúť útoky proti Ukrajine. V dôsledku toho bolo aktivované letectvo Poľska a spojencov," uviedlo DORSZ na sociálnej sieti X.



Dodalo, že situácia je pravidelne monitorovaná a sú prijaté všetky nevyhnutné kroky na zaistenie bezpečnosti poľského vzdušného priestoru. DORSZ zároveň upozornilo verejnosť na možné zvýšené hladiny hluku spôsobené lietadlami najmä v juhovýchodných častiach krajiny.



Nočné ruské útoky na Ukrajinu vrátane Kyjeva a Charkova si vyžiadali najmenej troch mŕtvych a desiatky zranených. Podľa hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného odpálilo Rusko smerom na Ukrajinu 41 rakiet, z ktorým sa ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zostreliť 21, píše agentúra AFP.