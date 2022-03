BÚRKA NA MORI SA IM STALA OSUDNOU: O život prišli aspoň štyria ľudia

Wellington 21. marca (TASR) - Novozélandsky Severný ostrov zasiahla v pondelok silná búrka, ktorá si vyžiadala životy štyroch ľudí. Tí zahynuli, keď sa s nimi v dôsledku zlého počasia prevrhla rybárska loď. TASR správu prevzala od agentúr AFP a AP.



Na palube rybárskej lode sa v čase nehody nachádzalo desať osôb. Plavidlo vyslalo v noci na pondelok núdzový signál, v dôsledku čoho začali úrady rozsiahlu pátraciu operáciu, ktorej sa zúčastnili vojenské lietadlá i lode.



Záchranárom sa podarilo z lode najskôr pomocou vrtuľníka odviesť do bezpečia päť ľudí, ktorí boli prevezení do nemocnice a neskôr aj prepustení. Záchranná operácie pokračovala ďalej, pričom v pondelok ráno záchranári objavili telá štyroch členov posádky, jedna osoba je stále nezvestná.



Prevrhnutá rybárska loď vyplávala z prístavu Mangonui, ktorý sa nachádza na severe ostrova, vo štvrtok. Na jej paluba sa nachádzal kapitán, jeden člen posádky a osem pasažierov.



Búrka sa počas noci presunula smerom na juh a v pondelok ráno zasiahla i novozélandské mesto Auckland. Len za jednu hodinu napadlo v Aucklande 76,8 milimetra zrážok. Takéto množstvo zrážok pritom podľa miestneho metrologického úradu zvyčajne v tomto období napadne v Aucklande za celý mesiac.



V dôsledku búrky tak boli v meste uzavreté diaľnice i školy, ktoré zaplavilo. V dôsledku silného vlnobitia nefungovala ani trajektová doprava.



Búrka následne zmenila smerovanie a presunula sa nad more. Bola tak zrušené väčšina meteorologických výstrah.