V dôsledku sucha na juhu Austrálie z vrtuľníkov zastrelia tisíce tiav

Sydney 8. januára (TASR) - Na žiadosť náčelníkov domorodých kmeňov bude v štáte Južná Austrália ostreľovačmi z vrtuľníkov usmrtených takmer 10.000 tiav. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Tento krok je nevyhnutný, keďže ťavy, vytvárajúce "extrémne veľké stáda", neváhajú v dôsledku sucha vstupovať aj do dedín, aby tam hľadali akýkoľvek vodný zdroj, a pijú vodu priamo z nádrží či dokonca z vodovodných kohútikov či potrubí klimatizačných jednotiek. Okrem toho pri svojich presunoch ťavy poškodzujú infraštruktúru, vytvárajú nebezpečné riziko pre vodičov a likvidujú aj miestnu flóru.



Nárast populácie tiav v kombinácii so suchom predstavuje nebezpečenstvo i pre samotné zvieratá, pretože bojujú o vodu alebo umierajú smädom. Stalo sa tiež, že mŕtve ťavy kontaminovali zdroje pitnej vody, napísal podľa AFP denník The Australian.



Podľa úradov by likvidácia asi 10.000 jedincov mala trvať päť dní a uskutoční sa v odľahlej oblasti Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara na severozápade štátu Južná Austrália, v ktorej žije asi 2300 aborigénov.



Táto operácia je prvou svojho druhu v štáte Južná Austrália. Televízia ABC informovala, že zvieratá budú usmrtené mimo komunít a ich telá budú spálené.



Ťavy do Austrálie priviezli v 40. rokoch 19. storočia, aby pomohli pri skúmaní vnútrozemia tohto kontinentu. Predpokladá sa, že Austrália má najväčšiu populáciu voľne žijúcich tiav na svete - žije ich tam okolo 1,2 milióna.