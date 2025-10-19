Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V dôsledku tropickej búrky Fengshen zahynula päťčlenná rodina

Búrka, ilustračné foto zo dňa 26.05.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Medzi obeťami boli aj dve deti vo veku dva a 11 rokov.

Autor TASR
Manila 19. októbra (TASR) - Tropická búrka Fengshen si v nedeľu vyžiadala úmrtie päťčlennej rodiny po tom, ako zasiahla filipínsky ostrov Luzon, informovala tamojšia polícia a predstavitelia úradu pre riešenie katastrof. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Medzi obeťami boli aj dve deti vo veku dva a 11 rokov. Rodina zahynula po tom, ako na ich dom spadol strom, potvrdil pre AFP policajný predstaviteľ v telefonickom rozhovore.

Incident sa odohral v dedine blízko mesta Pitogo, vzdialeného od filipínskej metropoly Manila asi 153 kilometrov. Búrka Fengshen krajinu zasiahla už v sobotu a v noci na nedeľu sa presunula do juhovýchodnej časti ostrova Luzon.

V priebehu nedeľného neskorého rána búrka zasiahla aj Manilskú zátoku s nárazmi vetra až 90 kilometrov za hodinu. Podľa filipínskej meteorologickej služby sa ďalej presunula do provincií severne od hlavného mesta.

Najmenej 47.000 ľudí opustilo od soboty svoje domovy a uchýlilo sa vo vládou určených dočasných úkrytoch naprieč juhovýchodnou časťou ostrova Luzon, potvrdili miestni predstavitelia úradu pre riešenie katastrof. Meteorologická služba už v sobotu vydala varovania pred záplavami v pobrežných oblastiach.

AFP pripomína, že Filipíny zasiahne každoročne približne 20 búrok a tajfúnov, ktoré sú podľa vedcov v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom čoraz silnejšie.
.

