Ukrajina: V dôsledku bojov je zničených už vyše 60 percent Bachmutu

Kyjev 5. januára (TASR) — Mesto Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, ktoré sa pokúšajú dobyť ruskí vojaci, je v dôsledku prebiehajúcich bojov zničené už na viac ako 60 percent. Povedal to v stredu ukrajinský gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko, informuje vo štvrtok spravodajská televízia CNN.



Kyrylenko aj ukrajinská polícia taktiež informovali, že v stredu skoro ráno zahynuli pri ruskom ostreľovaní dvaja civilisti, konkrétne dve staršie ženy.



"Nepriateľ zlyháva pri všetkých pokusoch vstúpiť do mesta. Akokoľvek sa im podarilo postúpiť, boli zatlačení naspäť na predošlé pozície, za hranice mesta," povedal Kyrylenko v ukrajinskej televízii. Dodal, že ruské sily sú teraz v rovinatej spustošenej oblasti, čo tiež prispieva k ich obrovským početným stratám.



Boje o Bachmut ležiaci na frontovej línii prebiehajú už niekoľko mesiacov. Toto priemyselné mesto sa tak stalo symbolom ukrajinského odporu, keďže sa mu stále darí odolávať ničivým ruským útokom, približuje CNN.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj venoval vo svojom nedávnom prejave v americkom Kongrese situácii v Bachmute šesť z celkových 25 minút.



"Minulý rok, žilo v Bachmute 70.000 ľudí ... Teraz tam ostáva len hŕstka civilistov. Každý centimeter zeme je nasiaknutý krvou, každú hodinu zaznieva hrmot zbraní," povedal. CNN pripomína, že členovia Kongresu počas toho, ako Zelenskyj hovoril o situácii v meste, jeho slovám štyrikrát tlieskali v stoji.



Zelenskyj bol 21. decembra 2022 vo Washingtone na svojej prvej zahraničnej ceste od začiatku ruskej invázie. Do USA prišiel bezprostredne po tom, ako navštívil ukrajinských vojakov v Bachmute. Americkým zákonodarcom pri tejto prelomovej návšteve daroval ukrajinskú vlajku pochádzajúcu práve z tohto mesta. Prezidentovi USA Joeovi Bidenovi venoval vojenskú medailu, ktorú dostal od vojaka z Bachmutu.