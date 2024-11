V dôsledku záplav evakuovali v Malajzii už viac ako 122.000 ľudí

Kuala Lumpur 30. novembra (TASR) - Vyše 122.000 ľudí muselo opustiť svoje domovy pre rozsiahle povodne na severe Malajzie spôsobené pretrvávajúcimi prívalovými dažďami, uviedli v sobotu predstavitelia úradu pre riešenie katastrof. Doposiaľ prišli o život štyri osoby naprieč štátmi Kelantan, Terengganu a Sarawak, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Počet evakuovaných osôb aktuálne prekonal aj čísla z roku 2014, keď počas jedných z najhorších záplav v krajine došlo k evakuácii 118.000 osôb. Tamojšie orgány sa ale obávajú, že by sa aktuálne počty mohli vplyvom počasia ešte zvýšiť.



Najviac zasiahnutým je Kelantan, kde úrady evakuovali až 63 percent zo 122.631 ľudí. Takmer 35.000 osôb evakuovali aj v Terengganu. Zvyšok vysídlených osôb hlásili v siedmich ďalších štátoch. Malajzijské meteorologické centrum už varovalo, že silné dažde budú v Kelantane, Terengganu a Peraku pokračovať až do nedele.



Záplavy sú v ázijskej krajine s 34-miliónmi obyvateľov každoročným javom v dôsledku severovýchodného monzúnu, ktorý prináša od novembra až do marca silné dažde.



Úrady nasadili v štátoch ohrozených povodňami tisíce pracovníkov záchranných služieb spolu s člnmi, autami s pohonom všetkých štyroch kolies či vrtuľníkmi, ozrejmil podpredseda malajzijskej vlády Ahmad Zahid Hamidi.