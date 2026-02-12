< sekcia Zahraničie
V dôsledku záplav v Portugalsku sa zrútila časť viaduktu na diaľnici
Približne 15 nákladných áut neskôr priviezlo kamene na spevnenie porušeného miesta.
Autor TASR
Lisabon 12. februára (TASR) - Viadukt na portugalskej diaľnici spájajúcej Lisabon s Portom sa čiastočne zrútil v dôsledku nepriaznivého počasia a prívalových záplav, ktoré zasiahli Portugalsko. Úrady nehlásia žiadne obete ani zranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Rýchlosť a sila vody... je to absolútne abnormálna situácia,“ opísal minister pre infraštruktúru a bývanie Miguel Pinto Luz dôvody nehody pri návšteve miesta incidentu. Podľa neho potrvá niekoľko týždňov, kým bude táto infraštruktúra opäť funkčná.
Úsek diaľnice, na ktorom sa nachádza viadukt, v stredu po čiastočnom pretrhnutí hrádze uzavreli pre dopravu v oboch smeroch. O niekoľko hodín na to došlo k čiastočnému zrúteniu stavby.
K tomuto incidentu došlo po tom, čo Portugalsko v uplynulých týždňoch zasiahlo nepriaznivé počasie, ktoré poškodilo tamojšiu infraštruktúru.
V stredu tiež neďaleko mesta Abrantes došlo k vykoľajeniu vlaku po tom, čo narazil do trosiek, ktoré spadli na koľajnice. Nikto neutrpel zranenia, no niekoľko železničných tratí zostáva zatvorených.
Po hlbokých tlakových nížach Kristin, Leonardo a Marta je Portugalsko v pohotovosti pre riziko záplav spôsobených silnými dažďami.
Pyrenejský polostrov je v Európe najviac zasiahnutý klimatickou zmenou - zažíva čoraz dlhšie vlny horúčav a častejšie a intenzívnejšie prívalové dažde.
„Za tieto dva dni spadlo množstvo zrážok, ktoré zodpovedá 20-percentám priemerného ročného úhrnu zrážok v Portugalsku,“ uviedla v stredu ministerka životného prostredia Maria da Graca Carvalho.
Po kritike opozičných strán a miestnych komunít za pomalú a neefektívnu reakciu úradov na následky extrémneho počasia v utorok podala demisiu ministerka vnútra Maria Lúcia Amaralová.
Portugalská vláda je naďalej vystavená tlaku verejnosti a v piatok bude čeliť otázkam parlamentu týkajúcich sa riešenia tejto krízy.
