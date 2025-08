V Drážďanoch opäť zneškodnili bombu z druhej svetovej vojny

Drážďany 6. augusta (TASR) - Pyrotechnici zneškodnili v stredu v Drážďanoch nevybuchnutú bombu z druhej svetovej vojny, ktorú objavili deň predtým pri búraní mosta Carolabrücke. Oznámila to tamojšia polícia. Príprava na likvidáciu bomby si vyžiadala evakuácie a dopravné obmedzenia, píše TASR podľa agentúry DPA.



Pred detonáciou muselo domovy v okolí Carolabrücke opustiť zhruba 17.000 ľudí. Evakuácia sa týkala aj známeho kostola Frauenkirche a niekoľkých hotelov.



V evakuovanej oblasti leží aj väčšina ministerstiev a úradov spolkovej krajiny Sasko, múzeí, obchodov či škôlok. V dôsledku toho v meste platili rozsiahle dopravné obmedzenia, presmerované boli električky a zatvorené viaceré múzeá.



Nájdená 250-kilogramová nevybuchnutá letecká bomba bola podľa miestnych predstaviteľov vyrobená v Británii. V Drážďanoch išlo už o štvrtý nález na podobnom mieste od začiatku roka.



Už začiatkom januára sa tam našla iná 250-kilogramová nevybuchnutá britská bomba z druhej svetovej vojny. Jej detonácia si vyžiadala obdobne rozsiahle evakuácie. Ďalšie dve bomby objavené začiatkom roka neobsahovali rozbušky a dali sa bezpečné premiestniť.



Búranie mosta Carolabrücke spôsobila jeho nečakaná havária 11. septembra minulého roka, keď sa jeho časť zrútila do Labe. Vzhľadom na poškodenie sa most musí zbúrať celý.



Drážďany boli počas vojny niekoľkokrát bombardované. Mesto značne poškodili masívne nálety britského a amerického letectva na sklonku vojny 13. a 14. februára 1945, pri ktorých podľa odhadov zahynulo do 25.000 ľudí.