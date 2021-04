V Drážďanoch sa začal dvojdňový zjazd krajne pravicovej AfD

Berlín 11. apríla (TASR) - Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) otvorila v sobotu svoj zjazd v Drážďanoch, ktorého cieľom je schváliť program pre septembrové voľby do Spolkového snemu. Informovala o tom nemecká stanica Deutsche Welle a agentúra DPA.



Prvého dňa zjazdu sa napriek platným protiepidemickým opatreniam zúčastnilo osobne 570 delegátov. Členovia AfD plánujú do septembrových volieb ísť s dvoma kandidátmi na kancelára, rovnako ako v roku 2017. Vo väčšine nemeckých politických subjektov hlasujú za kandidáta na kancelára delegáti, pripomína DPA. Strana AfD sa však rozhodla dať v tejto veci na výber svojim radovým členom, ktorí kandidátov nominujú po zjazde.



V sobotu mali prejav obaja spolupredsedovia AfD Jörg Meuthen a Tino Chrupalla. Meuthen dostal podľa reportérky DW potlesk, Chrupalla však za svoje vystúpenie zožal búrlivé ovácie. V AfD pretrvávajú vnútrostranícke spory medzi ultrapravicovými členmi a umiernenejším Meuthenom, komentuje DW.



Meuthen vo svojom prejave slovne útočil na iné strany, najmä však na tie ľavicové a na stranu zelených, píše DW. Chrupalla vyzval delegátov, aby pred voľbami ukončili vnútrostranícke spory a zjednotili sa.



Delegáti AfD sa na zjazde zhodli, že vystúpenie Nemecka z EÚ je "nevyhnutné" a bude súčasťou ich volebného programu. Členovia strany sa zároveň vyslovili za vytvorenie "nového európskeho združenia ekonomík a záujmov."



Do septembrových parlamentných volieb pôjde krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) s heslom požadujúcim, aby sa život v krajine vrátil do normálu. Nové heslo "Nemecko. Ale normálne", však podľa Meuthena nesúvisí len s požiadavkou zrušenia aktuálnych opatrení proti pandémii koronavírusu.



"Toto je kampaň, za ktorú sa môže postaviť celá strana," zdôraznil v piatok Meuthen, narážajúc na rozličné prúdy v rámci AfD. Ako povedal, v uliciach často počuje ľudí hovoriť "Toto už nie je normálne".



Ako príklady údajnej "nenormálnosti" menoval záporné úrokové sadzby, neštandardné používanie rodov v nemeckom jazyku, klanovú kriminalitu či vyučovanie sexuálnej výchovy pre veľmi malé deti.