V Drážďanoch sa začal súd so Sýrčanom obvineným z vraždy

Drážďany 12. apríla (TASR) - V saskej metropole Drážďany sa v pondelok začal súd s 21-ročným sýrskym džihádistom, ktorý je obvinený z toho, že vlani v októbri na smrť pobodal nemeckého turistu, pričom bol jeho čin zrejme motivovaný i homofóbiou. Informovala o tom agentúra AFP.



Sýrčan Abdalláh A. je obžalovaný z vraždy, pokusu o vraždu a ublíženia na zdraví za útok na dvojicu mužov, ktorý pravdepodobne tvorili homosexuálny pár. Násilný čin sa odohral 4. októbra minulého roka v centre Drážďan. Starší z dvojice mužov, ktorí boli vo veku 53 a 55 rokov, neskôr v nemocnici zraneniam podľahol. Mladší z nich útok prežil s vážnymi zraneniami.



Prokuratúra pred začiatkom procesu, ktorý má trvať do konca mája, vyhlásila, že vtedy ešte 20-ročný muž bol k spáchaniu činu motivovaný homofóbiou a "radikálnymi islamistickými názormi". "Svoje obete si vybral, aby ich potrestal smrťou ako zástupcov otvorenej spoločnosti, ktorú odmietal ako bezvereckú," uvádza sa v obžalobe.



Právnik obžalovaného na súde vyhlásil, že jeho klient, ktorého polícia zadržala dva týždne po útoku, na úvod procesu vypovedať nebude. Do Nemecka prišiel ako maloletý počas utečeneckej krízy v roku 2015. Jeho štatút bol "tolerovaný" pobyt udeľovaný osobám, ktorých žiadosť o azyl bola zamietnutá, no nemôžu byť deportovaní do vlasti.



Sýrsky občan má dlhý záznam v registri trestov a v roku 2018 bol ako mladistvý odsúdený na dva roky a deväť mesiacov za získavanie podpory pre zahraničnú teroristickú organizáciu. Po prepustení bol pod dohľadom polície a krátko na to došlo k útoku v Drážďanoch.



Nemecký minister vnútra Horst Seehofer vtedy vyzval na ostražitosť pred všetkými formami extrémizmu a terorizmu.