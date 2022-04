V druhom kole francúzskych volieb sa stretnú Macron a Le Penová

Francúzsky krajne pravicový kandidát Eric Zemmour víta svojich priaznivcov po vyhlásení predbežných výsledkov prvého kola prezidentských volieb v Paríži vo Francúzsku, v nedeľu 10. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 11. apríla (TASR) – Francúzsky prezident Emmanuel Macron zvíťazil v prvom kole volieb hlavy štátu, ktoré sa konalo v nedeľu. V druhom kole hlasovania sa o dva týždne opäť stretne so svojou krajne pravicovou súperkou Marine Le Penovou. Vyplýva to z aktualizovaných odhadov na základe takmer úplných výsledkov sčítania, ktoré v noci na pondelok priniesla agentúra AFP.Prognózy po sčítaní vyše 90 percent hlasov ukazujú, že Macron ich získal 28 – 29 percent a Le Penová 22 – 24 percent. Je to o niečo vyšší rozdiel, než predpovedali predvolebné prieskumy. Ako tretí sa umiestnil krajne ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon s podporou okolo 21 percent. Účasť na voľbách dosiahla približne 74 percent. Konečné výsledky sa očakávajú v pondelok.Macrona i Le Penovú teraz čakajú dva týždne náročnej kampane pred druhým kolom volieb, ktoré sa uskutoční 24. apríla. Tento duel zrejme skončí oveľa tesnejším výsledkom než v roku 2017, keď Macron porazil šéfku krajnej pravice so ziskom 66 percent hlasov.Naznačujú to aj štyri prieskumy z nedeľňajšieho večera. Podľa ich priemeru by druhé kolo skončilo pomerom 53 k 47 percentám v prospech Macrona, priblížila AFP.Súčasného centristického prezidenta už v nedeľu večer podporila väčšina jeho porazených súperov, kým krajne pravicový kandidát Éric Zemmour svojich voličov vyzval, aby hlasovali za Le Penovú.Televízia France 24 v tejto súvislosti konštatovala, že za krajnú pravicu, so Zemmourovými siedmimi percentami, hlasovala až tretina voličov, čo je dosiaľ najlepší výsledok tohto politického tábora v krajine.Macron oznámil, že v kampani bude pokračovať už v pondelok v severnom Francúzsku. Le Penová sa najskôr zíde so svojím tímom a v stretnutiach s voličmi v menších mestách a na vidieku chce pokračovať neskôr v priebehu týždňa.Kľúčovým momentom ďalšej fázy kampane bude televízna diskusia oboch prezidentských kandidátov 20. apríla. Posledná debata, sledovaná miliónmi divákov, máva značný vplyv na konečný výsledok, čo sa prejavilo aj v roku 2017, keď z nej úspešnejšie vyšiel Macron, dopĺňa AFP.