V druhom kole prezidentských volieb prieskumy favorizujú socialistu
Očakáva sa v nich nižšia účasť kvôli následkom série silných búrok, ktoré v posledných dňoch zasiahli Pyrenejský polostrov.
Madrid 8. februára (TASR) - Voliči v Portugalsku v nedeľu rozhodujú v druhom kole volieb o nástupcovi konzervatívneho prezidenta Marcela Rebela de Sousu. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Pre približne 11 miliónov oprávnených voličov sa volebné miestnosti v kontinentálnej časti krajiny a na Madeire otvorili o 8.00 h miestneho času (9.00 h SEČ) a zavrú o 19.00 h (20.00 h SEČ). Hlasovanie na západnejších Azorských ostrovoch je posunuté o hodinu neskôr.
Podľa prieskumov je jasným favoritom 77-ročný António José Seguro zo stredoľavej Socialistickej strany (PS), ktorý má podporu asi dvoch tretín voličov. Jeho súper André Ventura z pravicovopopulistickej strany Chega (43) by mohol získať približne 34 percent. Jeho štýl politiky zároveň odmieta asi 60 percent voličov.
V prvom kole volieb pred tromi týždňami získal Seguro 31 percent, ale nedosiahol nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo. Celkovo kandidovalo 11 uchádzačov a súčasná hlava štátu Marcelo Rebelo de Sousa už nemohol kandidovať na tretie funkčné obdobie po sebe.
V prvom kole voliči odmietli Luísa Marquesa Mendesa zo Sociálnodemokratickej strany (PSD) premiéra Luísa Montenegra, Kandidát vládnej koalície skončil na piatom mieste, hoci mu prieskumy pripisovali prvenstvo.
Prezident má v Portugalsku prevažne reprezentatívnu funkciu, no disponuje niekoľkými kľúčovými právomocami vrátane práva veta pri prijímaní zákonov, rozpustenia parlamentu a vyhlásenia predčasných volieb.
