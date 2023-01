V druhom kole prezidentských volieb v ČR sa už hlasuje v zahraničí

Praha 26. januára (TASR) - V druhom kole českých prezidentských volieb môžu už vo štvrtok hlasovať voliči v zahraničí. Ako prví dostali možnosť voliť Česi žijúci v Južnej Amerike. O 18.00 h SEČ sa otvorili volebné miestnosti v Argentíne, Brazílii a Čile, informuje TASR podľa správy televízie Nova.



Ako ďalší môžu hlasovať voliči na Kube či východnom pobreží Spojených štátov. Ako posledné sa na americkom kontinente otvoria volebné miestnosti v kalifornskom Los Angeles, a to o 23.00 h. Hlasovať sa bude aj v piatok.



Pred otvorením volebných miestností v samotnej ČR budú mať možnosť voliť aj Česi v Austrálii, Ázii či východnej Afrike. Na väčšine európskych zastupiteľských úradov začnú voľby rovnako ako v Česku, teda v piatok o 14.00 h.



Hlasovanie v zahraničí sa začalo skôr preto, aby výsledky mohli byť už spočítané vo chvíli, keď sa v sobotu o 14.00 zavrú volebné miestnosti v Česku.



Na hlasovanie v zahraničí sa zaregistrovalo viac než 14.000 ľudí, pričom sa očakáva, že ďalšie tisícky občanov prídu voliť s voličskými preukazmi. Celkovo sa v zahraničí dá voliť na 110 miestach. V prvom kole pred dvoma týždňami hlasovalo v zahraničí približne 16.000 Čechov.



Voliť môžu aj českí vojaci pôsobiaci v zahraničí vrátane tých, ktorí sú v rámci misie NATO zameranej na posilnenie východného krídla Aliancie vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť na Slovensku.



V stredu mohli v Česku ako prví odovzdať svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb ľudia, ktorí sú v izolácii s ochorením COVID-19. Stanovištia drive-in hlásili takmer dvojnásobný počet voličov než pred dvoma týždňami a vyšší záujem bol aj o voličské preukazy.



V samotnej Českej republike sa hlasuje od piatku 14.00 do 22.00 h a potom v sobotu od 8.00 do 14.00 h. Prieskumy volebných preferencií zverejnené pred druhým kolom volieb favorizujú bývalého náčelníka generálneho štábu Petra Pavla pred expremiérom Andrejom Babišom.