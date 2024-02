V druhom kole prezidentských volieb vo Fínsku zvíťazil expremiér Stubb

Helsinki 11. februára (TASR) - Bývalý fínsky premiér Alexander Stubb v nedeľu zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb. Jeho protikandidát Pekka Haavisto, niekdajší minister zahraničných vecí, sa vzdal po tom, čo predbežné výsledky pri 90 percentách spočítaných hlasov naznačovali víťazstvo Stubba, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Prognóza fínskej verejnoprávnej televízie Yle predpovedala výhru konzervatívca Stubba zo Strany národnej koalície (KOK) so ziskom hlasov 51,4 percent, zatiaľ čo nezávislému kandidátovi Haavistovi, ktorého nominovala Strana zelených, pripísala 48,6 percent hlasov.



Bývalý šéf fínskej diplomacie zagratuloval Stubbovi k jeho víťazstvu. "No, Alexander. Blahoželám trinástemu fínskemu prezidentovi," vyhlásil Haavisto v živom vysielaní po zverejnení prognózy televízie Yle.



Fínsky prezident má výkonné právomoci pri tvorbe zahraničnej a bezpečnostnej politiky, najmä vo vzťahu ku krajinám mimo EÚ, ako sú Spojené štáty, Rusko a Čína. Takisto vymenúva premiéra a členov vlády, podpisuje zákony a je hlavným veliteľom ozbrojených síl.



Nová hlava štátu sa bude musieť zaoberať predovšetkým meniacou sa geopolitickou situáciu v Európe. Fínsko vlani v apríli vstúpilo do NATO v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu a v novembri v dôsledku narastajúceho prílevu migrantov uzavrelo všetky hraničné priechody s Ruskom. Tieto dve krajiny zdieľajú spoločné hranice dlhé 1340 kilometrov.