V druhom kole volieb sa stretnú Macron a Zemmour, tvrdí prieskum

Na archívnej snímke zo 16. septembra 2021 novinár, spisovateľ a pravicový ultranacionalista Éric Zemmour. Foto: TASR/AP

Paríž 22. októbra (TASR) - Novinár, spisovateľ a pravicový ultranacionalista Éric Zemmour, ktorý je potenciálnym vyzývateľom súčasného šéfa Elyzejského paláca Emmanuela Macrona v blížiacich sa prezidentských voľbách, má šancu prebojovať sa do druhého kola. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Ipsos-Sopra Steria, ktorý si objednal francúzsky denník Le Monde. Správu priniesla v piatok agentúra Reuters.Prieskum ukázal, že súčasný prezident Emmanuel Macron by prvé kolo volieb vyhral so ziskom 24 percent hlasov a do druhého kola by postúpil z prvého miesta. Zemmour by mohol v prvom kole hlasovania získať 16 až 16,5 percenta hlasov, čo by mu stačilo na postup do druhého kola. O podobnom scenári hovoril začiatkom tohto mesiaca aj prieskum Harris Interactive.Agentúra Reuters pripomenula, že Macron ani Zemmour ešte oficiálne kandidatúru neohlásili.V piatok bol zverejnený aj ďalší prieskum volebných preferencií. Vypracovala ho agentúra Opinionway pre denník Les Echos. Z údajov vyplýva, že najpopulárnejším prezidentským kandidátom je súčasný prezident Macron, ktorý oslovil až 25 percent opýtaných. Na druhom mieste v rebríčku popularity však neskončil Zemmour, ale líderka krajine pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová (18 percent). Zemmour sa umiestnil na treťom mieste so ziskom 18 percent. RN začiatkom októbra vyzvalo Zemmoura, aby "netrieštil sily" krajnej pravice v boji proti súčasnému prezidentovi Macronovi.Prezidentské voľby sa vo Francúzsku uskutočnia v máji budúceho roka.