V Dubaji vystavili čierny diamant - najväčší brúsený diamant na svete

Dubaj 17. januára (TASR) - Najväčší známy brúsený diamant na svete v pondelok prvýkrát vystavili pre verejnosť ešte predtým, ako pôjde do dražby, kde sa podľa očakávania predá za päť miliónov dolárov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Vzácny čierny (karbonátový) diamant nazvaný Enigma je vystavený v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE).



Diamant údajne vznikol, keď do Zeme pred vyše 2,6 milióna rokmi vrazil meteorit alebo asteroid, uviedla odborníčka aukčnej siene Sotheby's na šperky Sophie Stevensová.



Diamant - jeden z materiálov, ktoré sa najťažšie brúsia - má 555,55 karátu a nemenovaný majiteľ ho posledných 20 rokov nikdy neukázal. Odborníci ho premenili na šperk.



Jeho tvar bol inšpirovaný blízkovýchodným symbolom sily a ochrany v tvare dlane, ktorý sa nazýva hamsa (Ruka Fátimy) a spája sa aj s číslom päť.



"Je veľmi odlišný," povedala Stevensová o klenote, ktorý je držiteľom Guinnessovho svetového rekordu ako najväčší brúsený diamant.



Z výstavy v Dubaji prevezú Enigmu ešte do Los Angeles a Londýna, potom sa už 3. februára začne sedemdňová online dražba.



Tento "vesmírny div" môže získať dražiteľ aj za bitcoiny.



"Za diamant prijmeme aj kryptomenu, čo sme urobili už pri iných dôležitých drahokamoch," uviedla Stevensová.



Vlani v Hongkongu sa diamant s názvom Kľúč 10138 predal za 12,3 milióna dolárov a suma bola vyplatená v kryptomene.